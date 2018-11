Wer in Stadien Bengalos oder andere Pyrotechnik zündet, könnte künftig härter bestraft werden. (Carmen Jaspersen/dpa)

Die Innenminister der Länder beraten bei ihrer Konferenz in Magdeburg über härtere Strafen beim Abbrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien. Wer in Stadien Bengalos oder andere Pyrotechnik zündet, soll einem Vorschlag mehrerer Bundesländer zufolge künftig mit einer Haftstrafe von bis zu einem Jahr rechnen müssen. Bislang werden Verstöße in den meisten Fällen als Ordnungswidrigkeiten eingestuft und entsprechend Bußgelder verhängt. Zustimmung und Unterstützung kommt bei dem Thema Pyrotechnik auch von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD).