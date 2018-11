Mancherorts gibt es bereits Unisex-Toiletten. (imago/Hollandse Hoogte)

Die Geschlechterdebatte erreicht die Toilette: In Bremen und Niedersachsen sind Unisex-Toiletten auf dem Vormarsch. (siehe Artikel) An einigen Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten sind geschlechterneutrale Klos bereits eingerichtet worden. Der Zuspruch ist dort meist positiv. Auch die Bremer Grünen haben in ihren neuen Geschäftsräumen Unisex-WCs eingerichtet. Sollte es im öffentlichen Raum mehr solcher Toiletten geben?