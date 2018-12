Bis 2022 sollen alle Kantinen an Schule, Krankenhäusern und dergleichen in Bremen auf Bio-Essen umstellen. (Peter Kneffel/dpa)

Egal ob Schulen, Behördenkantinen oder Krankenhäuser – bis 2022, so hat es der Senat beschlossen, soll die Gemeinschaftsverpflegung der Stadt komplett auf Bio-Kost umgestellt werden.

Die erste Umsetzung hat laut einem Bericht, der am Dienstag in der Gesundheitsdeputation vorgestellt wird, gut geklappt. Doch wie sieht es in anderen Kantinen aus? Sollten sämtliche Küchen auf Bio-Kost umstellen?