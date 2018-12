Auch in diesem Jahr werden die Deutschen zum Jahreswechsel wieder reichlich Feuerwerk zünden. (Caroline Seidel/dpa)

Der leitende Oberarzt einer Berliner Notaufnahme hat sich für ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern an Laien ausgesprochen. Schon allein wegen gezielter Angriffe auf Rettungskräfte gehöre Pyrotechnik nicht in die Hände einer breiten Öffentlichkeit, sagte der Charité-Mediziner Tobias Lindner. „Man sollte sich auf schöne Feuerwerke konzentrieren, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, so dass man das gemeinsame Erlebnis hat.“

Unterdessen wünscht sich eine Mehrheit der Bundesbürger einer Umfrage zufolge Feuerwerksverbote in deutschen Innenstädten. Fast 60 Prozent von mehr als 5000 Befragten sprachen sich für einen solchen Böller-Bann aus, wie das Online-Meinungsforschungsinstitut Civey herausfand. Auf die Frage „Sollte das Zünden von Feuerwerk Ihrer Meinung nach an Silvester in deutschen Innenstädten verboten werden?“ antworteten demnach 41 Prozent mit „Ja, auf jeden Fall“. Weitere 18,6 Prozent sagten dazu „eher ja“.