In einigen Stadtteilen ist die Quote der Nichtschwimmer erschreckend hoch: Im Bremer Westen etwa können mehr als 80 Prozent der Drittklässler nicht schwimmen. Andere Stadtteile vermelden ähnliche Werte.

Die rot-grüne Landesregierung will dem nun entgegensteuern und unter anderem den Schwimmunterricht schon in die zweite Klasse verlegen. Es stellt sich die Frage: Sollten Kinder in der zweiten Klasse schon schwimmen können?