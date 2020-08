Der Sommer in Bremen war erneut deutlich wärmer als in dem Vergleichszeitraum. Dazu fiel auch noch weniger Regen als sonst. (Sebastian Kahnert / dpa)

Auch wenn der Sommer 2020 wechselhafter war als seine beiden von großer Hitze geprägten Vorgänger, war er insgesamt zu warm und zu trocken. Das geht aus der vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die Monate Juni bis August hervor. Mit 18,2 Grad Durchschnittstemperatur lag der Sommer 2020 um 1,9 Grad über dem Mittel der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990, berichtete ein Sprecher am Montag über die bisherige Auswertung der rund 2000 DWD-Wetterstationen. Gegenüber der wärmeren Vergleichsperiode 1981 bis 2010 betrug die positive Abweichung 1,1 Grad.

Deutlicher war die Abweichung in Bremen. Dort lag die Durchschnittstemperatur mit 18,4 Grad genau zwei Grad über der Vergleichsperiode. Mit 665 Sonnenstunden gab es zudem eine deutliche Steigerung gegenüber der 589 Stunden im Vergleichsraum, dazu fiel mit 185 Litern pro Quadratmeter deutlich weniger Regen (219 l/m²).

Auch in Niedersachsen weichen die Werte vom Vergleichsraum ab - wenn auch nicht so deutlich. Mit 18 Grad lag die Durchschnittstemperatur ebenfalls deutlich höher als in der Referenzperiode (16,2 Grad). Die Sonnenscheindauer übertraf mit 625 Stunden ebenfalls ihr Soll um 42 Stunden. Dazu verzeichnete der DWD mit 205 Litern Niederschlag pro Quadratmeter einen etwas geringeren Niederschlag als sonst.

Dabei waren hochsommerliche Phasen in den Monaten Juni und Juli eher rar. Eine mehrtägige Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 35 Grad heizte mit einer landesweiten hohen bis extremen Wärmebelastung nicht nur den Menschen in Deutschland ein, sondern brachte auch die Durchschnittstemperatur des Sommers nach oben. Die deutschlandweit höchste Temperatur wurde am 9. August mit 38,7 Grad in Trier-Petrisberg gemessen. Die niedrigsten Frühtemperaturen wurden am 1. Juni an der Station Oberharz am Brocken-Stiege mit 0,5 Grad verzeichnet.

Obwohl die Temperaturen vielfach gemäßigter als in den Vorjahren waren, ließ sich die Sonne reichlich blicken: Mit rund 675 Stunden übertraf die Sonnenscheindauer im Sommer ihr Soll von 614 Stunden um etwa zehn Prozent. Dabei gab es in den Küstenregionen mehr als 700 Stunden Sonnenschein, in den westlichen Mittelgebirgen dagegen nur etwa 500.