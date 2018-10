Da strahlt der Planet. (Frank Thomas Koch)

Das Jahr ist noch nicht zu Ende und das Klimahaus Bremerhaven wagt schon jetzt zu sagen, dass die Bremer 2018 die meiste Sonne seit Beginn der Aufzeichnungen 1936 abbekommen haben werden. Bislang wurden 1905 Sonnenstunden gemessen. Am Montag kamen noch einmal rund zehn Stunden hinzu – und das Jahr dauert noch zweieinhalb Monate. Meteorologe Michael Theusner ist sich sicher, dass der Rekordwert von 1959 mit 1962 Sonnenstunden locker geknackt wird. 47 Stunden strahlt der Planet laut dem Bremerhavener Experten im Durchschnitt alleine schon in der zweiten Oktoberhälfte. Übrigens gab es dieses Jahr schon den sonnigsten Februar, den sonnigsten Mai und den sonnigsten Juli.

Auch bei den Temperaturen lassen sich Superlative finden. Am vergangenen Sonnabend hatte Bremerhaven mit 26 Grad die höchste je gemessene Oktober-Temperatur. Der Rekord lag bei 25,9 Grad am 1. Oktober 2011. Bremen erreichte am 13. Oktober mit 27,3 Grad nur die zweithöchste Oktober-Temperatur. Am 1. Oktober 2011 zeigte das Thermometer 28,6 Grad an.