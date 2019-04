So wird das Wetter an den Feiertagen

Sonne satt für Bremer am Osterwochenende

Paula Deusing, mit dpa

Der April macht, was er will: Laut Wetterbericht wird es in diesem Jahr am Osterwochenende sonnig und warm - mit Schnee oder ähnlichen Kapriolen ist nicht zu rechnen.