Vor einigen Tagen wurde ich gefragt, ob ich das neugegründete regionale Bündnis „Allianz für den freien Sonntag Bremen“ mit meiner Unterschrift unterstützen würde. Gerne, denn auch ich sehe einige Entwicklungen in unserem Land mit Sorge. Die Ausbreitung der Sonntagsarbeit betrifft fast alle Wirtschaftszweige. Seit einigen Jahren sind auch Berufsgruppen betroffen, die früher kaum sonntags arbeiten mussten, etwa Verkäuferinnen, Industriearbeiter oder Angestellte in diversen Dienstleistungsbranchen wie zum Beispiel Callcentern.

Was als ein Mehr an Freiheit für den Verbraucher propagiert wird, ist ein Eindringen des Produktions- und Konsumprozesses in bisher weitgehend geschützte Bereiche der menschlichen Gemeinschaft. Dahinter steht das rein ökonomische Interesse nach optimaler Auslastung von Maschinen und längstmöglichen Öffnungszeiten im Handel. So gesehen sind arbeitsfreie Zeiten, wie es Sonn- und Feiertage sind, nichts als eine ungenutzte Ressource, ein verschenkter Wettbewerbsvorteil.

Diesem Trend muss man entgegentreten. Die 24-Stunden-Arbeitsgesellschaft darf nicht zur Regel werden. Wie sich das auswirken kann, habe ich einmal nachts in Florida erlebt, wo ich eine Sportschule besuchte. Im benachbarten Supermarkt sah ich gegen Mitternacht eine etwa 80 Jahre alte, verhärmte und übermüdete Dame an der Kasse sitzen, ein erbarmungswürdiger Anblick, den ich hier nicht erleben möchte.

Pflege, Mobilität und Sicherheit

Die Flexibilität der Beschäftigten muss ihre Grenze haben in dem Bedürfnis nach Ruhe und Abstand vom Arbeitsprozess und in der Erhaltung gemeinsamer Ruhezeiten. Deshalb sollte die Sonntagsarbeit vor allem beschränkt bleiben auf gesellschaftliche Notwendigkeiten wie Pflege, Mobilität und Sicherheit. Dazu gehören meines Erachtens unbedingt auch kulturelle Einrichtungen wie Museen und andere Ausstellungs- und Veranstaltungsräume. Und sicher ist auch zu prüfen, ob die Öffnung von Bibliotheken an Wochenenden für die Nutzer ein attraktives Angebot ist. Wenn allerdings nur ein paar versprengte Bücherfreunde auftauchen, kann man es bei der Testphase belassen.

Ich bin durchaus dafür, gelegentlich Ausnahmen auch im kommerziellen Bereich zuzulassen, wie das ja auch schon in Bremen praktiziert wird, etwa bei besonderen Ereignissen in der Innenstadt oder in den Stadtteilen. Solche Ausnahmen tragen dazu bei, dass unsere Innenstädte an den Sonntagen wieder lebendig werden, die doch zu diesen Zeiten sonst recht trostlos wirken. Ich habe es immer als sehr angenehm empfunden, wenn ich zu solchen Ereignissen in der City war. Selbst wenn viele mit dem üblichen Shoppen beschäftigt sind, kann man gerade an Sonntagen, eine andere, viel entspanntere und freundliche Stimmung in der Innenstadt erleben, auf die ich nicht verzichten möchte. Das funktioniert aber nur, wenn die meisten Menschen am Sonntag auch wirklich frei haben, der Sonntag also kein Tag wie jeder andere ist.

Die Flexibilisierung von Arbeitszeiten in den letzten Jahren hat insgesamt mehr zeitliche Bewegungsmöglichkeiten verschafft aber eben auch Einschränkungen im Alltagsleben der Beschäftigen verursacht. Flexibilisierung muss aber an erster Stelle im Interesse der Menschen organisiert wer-den.

Wenn rein ökonomische Motive ausschlaggebend sind und ihnen alle anderen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens untergeordnet werden, dann kann das nicht gut gehen. Kollektive Ruhepausen haben eine wichtige qualitative Bedeutung für die Gesellschaft – und der Sonntag steht dafür wie kein anderer Tag. Und deshalb sollten, ja müssen wir ihn schützen.

