Bürgerschaftsvizepräsident Frank Imhoff bangt um die Funktionstüchtigkeit der Ochtumbrücke im Ortsteil Strom. (Jürgen Theiner)

Brücken sind das große Thema im Vorfeld des Bürgerschaftswahlkampfes. Die Grünen und die Liberalen haben es für sich entdeckt und einen ganzen Schwung an Neubauprojekten ins Gespräch gebracht, vor allem zur besseren Anbindung der Überseestadt. Das eigentliche Problem sind allerdings die maroden Altbauten. Die Stephanibrücke ist so ein Fall, und nun rückt auch die Brücke, die im Niedervieland über die Ochtum führt, in den Fokus.

Knapp 6000 Fahrzeuge überqueren hier an der Landesgrenze zu Niedersachsen täglich die Stahlbetonkonstruktion aus dem Jahr 1954. Diese Zahl ist drei Jahre alt, aktuellere Daten sind nicht verfügbar. Der Lkw-Anteil macht fast ein Viertel aus. Der Grund liegt auf der Hand: Viele Brummis steuern aus Richtung der Unterweserhäfen via Stromer Landstraße das Güterverkehrszentrum an. Dass schwer beladene Lastwagen einer Brücke besonders zusetzen, versteht auch der Laie.

Gerade noch ausreichend

Zuletzt wurde die Ochtumbrücke im Jahr 2013 einer sogenannten Hauptprüfung unterzogen. Eine solche detaillierte Inspektion findet alle sechs Jahre statt, zwischendurch erfolgen zudem einfache Prüfungen und laufende Streckenkontrollen, bei denen mögliche Schäden registriert werden können. Vor fünf Jahren also wurde das Bauwerk mit der Zustandsnote 2,9 bewertet.

Diese Einstufung ist nicht mit Schulnoten vergleichbar, sondern drückt einen gerade noch ausreichenden Status aus. Denn bei 3,0 beginnt bereits der „nicht ausreichende“ Zustand, der laut amtlicher Definition bedeutet: „Die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit des Bauwerks sind beeinträchtigt. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung kann kurzfristig dazu führen, dass die Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind.“

Bei der letzten einfachen Prüfung im Jahr 2016 erreichte die Ochtumbrücke nur noch eine 3,0. Und seither dürfte es tendenziell eher noch ein weiteres Stück abwärts gegangen sein. Das ist zumindest die Wahrnehmung von Anliegern wie Albert Struthoff. Der Stromer ist gelegentlich mit einem Motorboot auf der Ochtum unterwegs, und wenn er die Brücke passiert, kann er sich eines mulmigen Gefühls nicht erwehren.

Mehr zum Thema Experten untersuchen 760 Brücken Bremens Brücken kommen jährlich auf den Prüfstand Nach dem verheerenden Einsturz einer Brücke im italienischen Genua mit vielen Toten rückt auch die ... mehr »

„Da platzt an der Unterseite immer mehr ab, auch an den Brückenlagern. Zum Teil liegen da schon die Armierungseisen frei. Das kann nicht mehr okay sein“, ist Struthoff überzeugt. Sein Nachbar Frank Imhoff, Vizepräsident der Bremischen Bürgerschaft, pflichtet ihm bei. Auch als Nicht-Fachmann erkenne man, „dass da sofort etwas getan werden muss“, sagt der CDU-Politiker.

Muss tatsächlich sofort etwas geschehen? Im Amt für Straßen und Verkehr (ASV) macht Sprecher Martin Stellmann keinen Hehl daraus, dass die Stahlbetonbrücke an der Landesgrenze nicht gerade zu den Vorzeigeobjekten unter den bremischen Ingenieursbauwerken zählt. Von einer kurzfristigen Ausfallgefahr kann nach seinen Angaben aber keine Rede sein.

So stellen sich Teile des Brückenkörpers von unten dar: abgeplatzter Beton, unter dem schon die Moniereisen sichtbar werden. (Jürgen Theiner)

2016 habe das ASV gegenüber dem Ortsamt Strom die voraussichtliche Restnutzungsdauer der Brücke mit zehn bis 15 Jahren angegeben. „Wir kennen den Zustand der Brücke ganz genau“, versichert Stellmann. Um das Bauwerk nicht über Gebühr zu strapazieren, habe man bereits entschieden, dort keine genehmigungspflichtigen Schwertransporte mehr fahren zu lassen. Alle anderen Fahrzeuge könnten die Ochtumbrücke weiterhin uneingeschränkt nutzen.

Im Notfall kommt die Behelfsbrücke

Frank Imhoff mahnt das ASV, das Bauwerk nicht isoliert zu betrachten. Er erinnert an die mittelfristig anstehende Sanierung der Stephanibrücke. Wie berichtet, sollen Fachleute im Auftrag des ASV bis Jahresende den Instandsetzungsaufwand dieser Weserquerung präzise ermitteln, damit anschließend gemeinsam mit dem Bund als Eigentümer ein Zeit- und Kostenplan für die notwendigen Arbeiten aufgestellt werden kann. „Wenn die Stephanibrücke saniert wird und gleichzeitig die Ochtumbrücke ausfiele, dann wäre das Güterverkehrszentrum praktisch lahmgelegt“, warnt Imhoff.

Ein solches Szenario ist nach Darstellung des ASV-Sprechers allerdings ausgeschlossen. Sollte sich in einigen Jahren während der Arbeiten an der Stephanibrücke tatsächlich kurzfristiger Handlungsbedarf an der Ochtumquerung ergeben, würde man dort zunächst eine Behelfsbrücke errichten, so dass die Erreichbarkeit des Güterverkehrszentrums in jedem Fall garantiert sei.

„Eine solche Lösung wäre allerdings mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden“, so Stellmann, und deshalb nicht erstrebenswert. Sehr viel sinnvoller wäre es auch seiner Ansicht nach, den Neubau einer Ochtumbrücke im Zuge des Straßenbauprojektes B 212 neu in Angriff zu nehmen. Diese seit langem geplante Verbindung zwischen dem Güterverkehrszentrum und der Wesermarsch soll die Stromer Landstraße massiv vom Lkw-Verkehr entlasten.