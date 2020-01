Risse über den Rundbögen in der Kapelle des St.-Joseph-Stifts. Auch andere Stellen des Gemäuers weisen Schäden auf. (Christina Kuhaupt)

Die Zukunft des Sankt-Joseph-Stifts hat fünf Stockwerke und eine Tiefgarage: Das neue Ärztehaus tritt an die Stelle des letzten verbliebenen Schwesternwohnheims St. Marien, das 1964 erbaut wurde und zuletzt als Gebäude für die Verwaltung diente. Die Abrissarbeiten des Schwesternwohnheims begannen im Mai 2019 und sind inzwischen abgeschlossen, die Grube für das Fundament und die Tiefgarage ist ausgehoben.

Besucher des Gottesdienstes in der benachbarten Kapelle des St.-Joseph-Stifts haben nun jedoch Risse im Gemäuer des sakralen Gebäudes von 1902 bemerkt und sorgen sich um die Bausubstanz des neugotischen Gotteshauses. Insbesondere über den Rundbögen der Fensterseite, über dem Altar sowie am Durchgang auf der Orgelempore zeigen sich mehr oder weniger sichtbare Risse. Die Kapelle St.-Joseph-Stift, einsturzgefährdet? Silke Meiners, Referentin des Stifts für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, kann da beruhigen: „Wir gehen nicht mehr davon aus, dass noch etwas passiert“, sagt sie im Hinblick auf weitere Rissbildungen.

„Wir haben vor den Bauarbeiten alle bereits vorhandenen Risse dokumentieren lassen.“ Martin Koch von der Gebäudebetriebstechnik ergänzt: „Über dem Altar war der Riss bereits vor Baubeginn da. Die Risse insgesamt zu bearbeiten, ergibt aber erst Sinn, wenn das Erdgeschoss des neuen Ärztehauses steht.“ Eine Gefahr für das nicht denkmalgeschützte Gebäude, das 120 Menschen Platz für den Gottesdienst bietet, sieht aber auch Martin Koch nicht: „Das wird regelmäßig vom Abrissstatiker begutachtet und der hat uns Standsicherheit zugesichert.“

Ein geschützter, kulturhistorisch relevanter Bau ist die Kapelle nicht. Für den Landeskonservator Georg Skalecki wäre sie es jedoch allemal wert, ein Denkmal zu sein. „Sie steht formal nicht unter Schutz, ist aber ein Denkmal", sagt er. Die Kapelle wird relativ häufig besucht, erzählt Suzana Muthreich aus der Pressestelle des Katholischen Gemeindeverbands. Für das St.-Joseph-Stift habe die Kapelle natürlich eine etwas höhere Bedeutung, weil die Wege für die Patienten kurz seien, doch eigentlich gehöre sie genau wie die Kirchen St. Ursula und und St. Georg zur Pfarrei St. Katharina. „Ansonsten ist die Kapelle genauso wichtig wie jede andere katholische Kirche in Bremen auch“, alleine schon deshalb, weil sie schon eine ziemlich lange Zeit da sei.

In Betrieb seit 1869

Eine ziemlich lange Zeit ist auch das St.-Joseph-Stift in Bremen beheimatet. 1869 nahm es mit vier Franziskanerinnen seinen Betrieb auf. Damals war das Stift in der Marienstraße beheimatet, einer Straße, die nicht mehr existiert. Sie lag ungefähr zwischen der heutigen Straße Hillmannplatz und dem Dorint City Hotel in der Bahnhofsvorstadt. 1870 ging es in die Mittelstraße im Ostertor, 1873 war das St.-Joseph-Stift eine 26 Betten zählende private Heilanstalt am Neustadtsdeich.

An der Schwachhauser Heerstraße, die damals Schwachhauser Chaussee hieß, befindet sich das Krankenhaus seit 1880. Seit dieser Zeit wächst das St.-Joseph-Stift: Heute zählt das Krankenhaus 450 Betten, es nimmt pro Jahr mehr als 65.000 Patienten auf. Zudem befinden sich drei Ärztehäuser mit niedergelassenen Fachärzten und medizinischen Dienstleistern auf dem Gelände, für das vierte, nun entstehende Ärztehaus sollen die Bauarbeiten Anfang 2021 abgeschlossen sein. In dem neuen Ärztehaus sollen dann Arztpraxen unterschiedlicher Art einziehen: „Noch sind aber nicht alle Verträge unterschrieben“, sagt Silke Meiners.