Nachdem Niedersachsen die Kita-Gebühren bereits abgeschafft hatte, will Bremen nun nachziehen. (dpa)

Die Linke begrüßt den Vorstoß der Landesregierung für beitragsfreie Kindertagesstätten in Bremen ab Sommer 2019. Doch er geht ihr nicht weit genug. Die kostenlose frühkindliche Bildung müsse schon bei der Krippe beginnen, fordert Sofia Leonidakis, kinderpolitische Sprecherin der Linksfraktion. „Wer von kostenloser frühkindlicher Bildung spricht, darf unserer Ansicht nach aber die Krippen und Horte nicht außen vor lassen."

Krippen würden sonst zum Luxusangebot, Mütter würden verstärkt unter Druck geraten, die ersten drei Jahre zu Hause zu bleiben. "Das ist gleichstellungspolitisch und bildungspolitisch kontraproduktiv." Die Linke hat daher beantragt, die kostenlose Kindertagesbetreuung bereits ab der Krippe einzuführen. Zudem fordert die Fraktion eine bessere Bezahlung für Erzieherinnen und Erzieher. Die Beitragsfreiheit könne dazu führen, dass die Kitas stärker in Anspruch genommen werden. Fatal wäre, wenn dies den Fachkräftemangel verschärfe, so Leonidakis. Deshalb müsse dieser Beruf attraktiver gestaltet werden.

Nicht nur Kitas, auch Krippen sollten beitragsfrei sein, fordert Sofia Leonidakis (Die Linke). (hristina Kuhaupt)

Ausgleichszahlungen

Auch der Landesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder fragt, warum trotz des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz in Bremen weiterhin Krippenbeiträge erhoben würden. "Konsequenterweise müssten nicht nur die Kitas, sondern bereits Krippen von Anfang an beitragsfrei sein", sagt der Leiter des Landesverbandes, Carsten Schlepper. Grundsätzlich sei der angestrebte Weg zur Gebührenfreiheit zu begrüßen, betont Schlepper. Zunächst müssten aber die Zahlen ermittelt werden, um die nötigen Ausgleichszahlungen des Landes Bremen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven zu berechnen. "Damit es nicht zu einer schlechteren Finanzierung und damit zur schlechteren Ausstattung und Qualität der bremischen Kitas kommt."

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Bremen sorgt sich um die künftige Qualität der Bremer Kitas. Christian Gloede, Sprecher des GEW-Landesvorstands, sieht die Gefahr, dass die Finanzierung der Beitragsfreiheit "in hohem Maße aus dem Ressort selbst herausgeschwitzt werden muss und zu Lasten notwendiger Qualitätsentwicklung geht". Der Wirtschaftsverband "Die Familienunternehmer" in Bremen bezeichnet beitragsfreie Kitas als "gute Maßnahme, um die Attraktivität der Stadt zu fördern" und Abwanderungen nach Niedersachsen zu unterbinden.