"Wir müssen in jeder Stunde extrem wachsam sein": Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) (Frank Thomas Koch)

„Die Bedrohung durch den islamistischen Terror in Deutschland ist für uns nicht mehr abstrakt, sondern bittere Realität“, eröffnete Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Freitagnachmittag die diesjährige Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2016.

Es sei beklemmend, dass man sich an einzelne Anschläge oder an die im letzten Moment noch vereitelten Attentate im vergangenen Jahr kaum noch alle erinnern könne. Zwischen 2014 und 2016 wurden 237 Männer, Frauen und Kinder in Europa bei Anschlägen getötet, in Deutschland waren es im vergangenen Jahr 14 Menschen, die starben.

„Angesichts der vielen Vorfälle in Hannover, Essen, Würzburg, Ansbach, Sachsen, Ludwigshafen und schließlich Berlin, müssen wir an jedem Tag, in jeder Stunde extrem wachsam sein“, betonte Mäurer. Genauso wichtig sei es aber, konsequent durchzugreifen. Angesichts dieser Herausforderungen seien ausreichende personelle Ressourcen und eine ausreichende technische Ausstattung beim Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) sowie beim Staatsschutz unabdingbar. „Der Senat wird hierüber im Rahmen der Haushaltsberatungen in den kommenden Tagen und Wochen entscheiden.“

Es gebe immer mehr Einzelspuren und Einzeltäter, die es zu verfolgen und zu bewerten gelte, so Mäurer. Darunter befänden sich eingeschleuste, als Flüchtlinge getarnte Daesch-Kämpfer, kampferprobte, verrohte Rückkehrer aus Kriegsgebieten, aber auch hiesige Daesch-Sympathisanten oder in Deutschland radikalisierte Flüchtlinge. Dabei sei die Verquickung zwischen kriminellem Milieu und radikalen, religiösen Fanatikern auffällig. „Die Aggression dieser Leute findet in ihren Planungen und Handlungen ein furchtbares Ventil.“

In Deutschland leben laut Mäurer aktuell 10.000 Salafisten. In Bremen zählt der Verfassungsschutz rund 440 Personen, die diesem Spektrum zuzurechnen sind. Rund 60 davon gelten als gewaltorientiert. Während sich der Personenkreis, der dem Salafismus zugeordnet wird, in den vergangenen drei Jahren bundesweit verdoppelt habe, seien die Zahlen in Bremen nur überschaubar gestiegen (2014: 360 Personen, 2015: 360, 2016: 440). Mäurer führt dies vor allem auf die „intensive Aufklärungsarbeit“ seitens des LfV und auf die Arbeit der Beratungsstelle Kitab und anderer Multiplikatoren zurück. Mäurer warnte aber zugleich: „Bremen ist weiterhin ein Brennpunkt, was die salafistische Szene in Deutschland betrifft.“

Hohes Niveau an Gewalt gegen Flüchtlinge

In dem Zusammenhang verwies Mäurer auf zwei Männer aus der radikal salafistischen Szene, die seit März in Abschiebehaft sitzen. „Beiden trauen wir zu, dass sie in Zukunft Anschläge selber planen oder unterstützen würden und können das auch belegen.“ Diese latente Gefahr sei „absolut inakzeptabel“ – sogenannte gefährliche Personen sollten wissen, dass wir in Bremen alle Register ziehen werden, um sie abzuschieben oder zu inhaftieren.“

Der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, Dierk Schittkowski, ging anschließend auf die Gewalt gegen Flüchtlinge und ihre Unterkünfte ein. Die Zahl der Gewalt- und Straftaten befand sich im Jahr 2016 bundesweit auf einem hohen Niveau, mit gleichwohl sinkender Tendenz in den vergangenen Monaten. In Bremen gab es 2016 in diesem Zusammenhang gleich mehrere Straftaten. Dabei kam es nicht nur zu Sachbeschädigungen an unbewohnten oder bewohnten Unterkünften, sondern auch zu einem tätlichen Angriff auf einen Flüchtling.

Identitäre Bewegung in Bremen macht Stimmung

Die rechtsextremistische Szene, die einen weiteren Arbeitsschwerpunkt des LfV darstellt, organisiere sich inzwischen größtenteils über soziale Medien. Die rechtsextremistische Gruppierung „Identitäre Bewegung Bremen“ (IBB) zeige sich als Teil eines bundesweiten Netzwerks besonders aktiv auf Facebook.

Die 2012 gegründete Gruppierung verteilte nach langer Inaktivität im November 2016 Flugblätter mit der Überschrift „Integration ist eine Lüge“. Mit Plakataktionen versuche sie, „ihre fremden- und islamfeindlichen Botschaften in der Öffentlichkeit salonfähig zu machen“, sagte Schittkowski. Ihr Ziel seien ethnisch und kulturell homogene Staaten ohne „fremde“ Einflüsse.

Generell existiere in Bremen eine Mischszene aus gewaltorientierten Rechtsextremisten und Angehörigen anderer gewaltaffiner Szenen wie Hooligans oder Rockern, so Schittkowski. „Rechtsextremisten sind vielfach in der Lage, anlassbezogen Personen aus diesen Spektren für politisch motivierte Straftaten zu mobilisieren“, stellte der LfV-Chef fest. Die Formierung des Vereins Gemeinsam-Stark Deutschland (GSD) im Jahr 2015 zeigt ebenfalls, dass sich Rechtsextremisten und Hooligans gegen ihren „politischen Gegner“ organisieren. Ihre Aktionen zielten in Bremen vor allem auf die Provokation „linker Ultras“.

Ein Beispiel: Im Juni 2016 trafen sich 45 maskierte und mit Messern, Schlagstöcken und Quarzhandschuhen bewaffnete Personen an der Bremer Universität, um Aufnahmen für Videos zu drehen. Zuvor waren am Ostkurvensaal des Weser-Stadions Aufkleber gegen die „Antifa“ verteilt worden.

Etwa 100 Reichsbürger in Bremen

In den Fokus des Verfassungsschutzes rückte zudem das Spektrum der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ nach den gewalttätigen Vorfällen in Sachsen-Anhalt und Bayern im Jahr 2016. Bundesweit zählt der Verfassungsschutz inzwischen über 12.000 Personen, in Bremen gehören etwa 100 Personen diesem ideologisch als auch organisatorisch heterogenem Spektrum an. Die Nicht-Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland ist das verbindende Element aller Angehörigen dieses Spektrums, erläuterte Schittkowski. Abgesehen von der Gewalttätigkeit einzelner Personen aus diesem Bereich stellten „Reichsbürger“ mit ihren abstrusen Anliegen und Forderungen häufig eine Belastung im Arbeitsalltag der Behörden in Bremen dar.

Ein weiterer Schwerpunkt des LfV Bremen ist die Beobachtung des Linksextremismus. Brandanschläge und Sachbeschädigungen belegten das hohe Aggressions- und Gewaltpotenzial der Angehörigen der linksextremistischen Szene in Bremen, betonte Schittkowski und nannte beispielhaft den Brandanschlag auf 18 Bundeswehrfahrzeuge im Oktober vergangenen Jahres als auch mehrere gewaltsame Angriffe auf vermeintliche Rechtsextremisten.

Vor dem G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli gab es in Bremen mehrere Brandanschläge und Sachbeschädigungen. Zum Beispiel warfen unbekannte Täter mehrere Scheiben einer Filiale der Deutschen Bank ein und beschmierten die Fassade mit dem Schriftzug „Stop G20“. Schittkowski führte aus, dass die linksextremistische Szene, die die „G20-Bühne“ erklärtermaßen für ihre Proteste nutzen will, bereits seit vergangenem Jahr bundesweit mobilisiert. In Bremen seien hier vor allem zwei Gruppen involviert. Ziel sei es, eine große Zahl von Demonstranten aus dem linksextremistischen, aber auch aus dem nichtextremistischen Spektrum für die Proteste zu gewinnen.

Hierzu sagte Innensenator Mäurer: „Wir rechnen neben vielen friedlichen Teilnehmern auch mit Tausenden von gewaltbereiten Demonstranten, die anlässlich des Gipfels nach Hamburg fahren werden. Für die Sicherheitsbehörden stellt ein solches Treffen, das mitten in einer Großstadt stattfindet, eine gewaltige Herausforderung dar.“ Deutschlandweit betrage das Potenzial gewaltorientierter Linksextremisten rund 7700 Männer und Frauen. In Bremen betrage die Zahl rund 220 Personen.