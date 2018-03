Reichlich Strauchschnitt liegt am Ufer auf dem Stadtwerder. (Walter Gerbracht)

Wegen großräumiger Auslichtungsarbeiten am Nordufer der kleinen Weser sorgen sich in diesen Tagen einige Leser. Ihre Befürchtung: Die umstrittene Sichtachse werde nun doch auf dem Stadtwerder umgesetzt, die 2009 zwischen dem Gewässer und dem Neubaugebiet auf Höhe der „umgedrehten Kommode“ in den Baumbestand geschlagen werden sollte.

Wegen massiver Proteste von Baumschützern und später auch der ersten Bewohner der neuen Häuser hatte die Baubehörde 2012 diese Pläne jedoch wieder verworfen. Die aktuellen Arbeiten hätten rein gar nichts mit der Sichtachse zu tun, beteuert der zuständige Umweltbetrieb Bremen (UBB). Es handele sich ausschließlich um dringend überfällige Pflege- und Verjüngungsmaßnahmen am Ufer der kleinen Weser.

Bereits Mitte November hatte der UBB den Neustädter Beirat über die anstehenden Arbeiten informiert. Der Baumbestand, der landläufig auch als „kleiner Stadtwerderwald“ bezeichnet wird, ist von der Auslichtung nicht betroffen. Der Strauchschnitt und die entfernten Baumsprösslinge könnten aus personellen Gründen aber erst Ende Februar von der Uferzone zwischen Wilhelm-Kaisen- und Deichschart-Brücke weggeräumt werden, teilt der UBB mit.