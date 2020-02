Babys sollen es gut haben, auch wenn Mamas wie Dörte Garcia Diaz nicht da sind. Dann helfen Renate Meyer und Petra Hock. (SOS Kinderdorf)

Dörte Garcia Diaz ist froh. Gleich nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter passierte es: In ihrem Stadtteil im Bremer Süden konnte sie Menschen finden, die mit Freude und Kompetenz Babys betreuen. Sie merkte, dass sie solche Unterstützung gut gebrauchen konnte. „Ich habe ja noch drei ältere Söhne“, erzählt sie mit dem Baby auf dem Arm.

So sei ihr das Angebot von SOS Kinderdorf mit der praktischen Hilfe zur rechten Zeit gekommen. „Mein Mann konnte ruhiger arbeiten gehen. Und ich hatte auch mal eine Auszeit für mich und die Jungs." Gleich nach der Geburt musste sie also nicht allein zwischen Windeln, Kinderspielen und Hausarbeit untergehen. „Zwei Stunden pro Woche sollten fortan mir allein gehören“, sagt Dörte Garcia Diaz. „Mir ist diese Zeit heilig.“

Die ehrenamtlich tätigen Helferinnen sind gut informiert und ausreichend fortgebildet. Diese Frauen haben alle viel Lust auf die neue Aufgabe. Eine von ihnen ist Renate Meyer. Sie hat die kleine Tochter von Dörte Garcia Diaz umsorgt, manchmal auch mehrere der vier Kinder der Familie. Zwei Stunden in der Woche sind es, die beide Seiten genießen. Es geht mal an die frische Luft oder erste Spiele werden ausprobiert. So ist Renate Meyer eine feste Partnerin für die Familienmitglieder geworden.

Dabei ist sie als frühere hauptberufliche Betreuerin in Kindertagesstätten eine richtige Fachkraft. Für die neue Aufgabe ist das allerdings nicht notwendig. Gefragt sind in dem Angebot von SOS Kinderdorf Menschen, die vor allem Freude am Umgang mit gerade geborenen Babys haben und die sich im Rahmen des Ehrenamts durch Fort- und Weiterbildung zunehmend in die Aufgabe hinein finden. Die Jüngste, die mitmacht, ist gerade 20 Jahre alt. Für all diese Menschen ist Petra Hock eine feste Anlaufstelle im SOS Kinderdorf.

Dass sich die vielerorts in Deutschland aktive Organisation SOS Kinderdorf für Nachwuchs aus benachteiligten Familien einsetzt, ihnen ein neues, zumindest vorübergehendes Zuhause bietet, wissen viele. Dabei kommen immer wieder Ehrenamtliche zum Einsatz. Ein Programm, das in Bremen ebenfalls nur mit diesen Freiwilligen umgesetzt werden kann, ist das Nachbarschaftsprojekt „Wellcome“. Das bietet SOS Kinderdorf nun in 230 deutschen Städten an.

Die Zielgruppe sind junge Familien mit ganz kleinen Kindern. Ob sie finanziell gut gestellt sind oder nicht, spielt keine Rolle. Die Mütter und Väter, die daheim aufgesucht werden, brauchen Unterstützung im Alltag. Es geht dabei nicht um das Putzen von Zimmern, um den Abwasch oder ähnliche Aufgaben, sondern darum, dass sich jemand ein paar Stunden in der Woche mit den Babys beschäftigt. Mütter und Väter können vielleicht in der Zeit Schlaf nachholen oder haben einfach mal eine Auszeit für sich selbst.

Auch andere Träger bieten solche Unterstützung von Familien an. In Bremen-Nord reiht sich SOS Kinderdorf mit dem eigenen Angebot ein. Der Bedarf sei da, ist die Sprecherin von SOS Kinderdorf Sylvia Schikker sicher. Im Nachbarschaftsprojekt im Bremer Süden ist Petra Hock die Ansprechpartnerin für alle Interessierten.

Sie ist selbst Mutter und kam nach ihrem Ehrenamt hauptamtlich in das Nachbarschaftsprojekt „Wellcome“, das sie mit aufbaute. Seit zwei Jahren arbeitet sie im Team des SOS-Kinderdorfs in der Neustadt. Und Petra Hock sagt: „Heute freue ich mich über weitere Familien mit Bedarf an Unterstützung und vor allem über weitere Ehrenamtliche.“

Das können Menschen sein wie Renate Meyer. Seit zwei Jahren ist sie im Ruhestand, will aber aktiv bleiben und einen Teil der zunächst ungewohnten Freizeit mit anderen Menschen nutzbringend teilen. „Familien zu helfen wie der von Dörte Garcia Diaz liegt mir am Herzen und bereitet beiden Seiten Freude.“

Weitere Informationen

Häufig sind es ältere Menschen, die nach ihrem Arbeitsleben weiter tätig sein möchten. Weitere Unterstützerinnen und Unterstützer, aber auch Familien können sich bei Petra Hock (bremen.sued@wellcome-online.de) melden. Für die Ehrenamtlichen sei die Aufgabe intensiv, aber zeitlich begrenzt. Ein Einsatz dauert demnach etwa drei Monate, danach können die Freiwilligen entscheiden, ob sie gleich den nächsten Einsatz starten oder erst einmal pausieren. So lasse sich das Ehrenamt gut mit unterschiedlichen Lebenssituationen vereinbaren, verspricht Petra Hock als Projekt­leiterin.