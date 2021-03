Omid Vahed präsentiert Gerichte, die unseren Tester vollends überzeugt haben. (Frank Thomas Koch)

Ich verstehe jeden, der beim Anblick dieses dunkelgrünen Matschhaufens diese Frage erhebt: Wer kann so etwas seine Leibspeise nennen? Aber wer eine Nase hat, die auch nur ansatzweise funktioniert, ersetzt diese Frage: Was ist das nur für ein exotischer Wohlgeruch? Die Antwort lautet: ein „Kräutereintopf“, der aus einer Mischung von Schnittlauch, Petersilie und Koriander besteht, die zusammen mit Bohnen, getrockneten Limetten und Lammgulasch auf niedriger Temperatur geschmort werden.

Natürlich reicht diese Erklärung nicht aus, um zu verstehen, weshalb Ghorme Sabzi - so heißt das Gericht auf persisch - nicht nur das Traditionsgericht des Iran ist, sondern bei vielen Persern auch das beliebteste. So auch bei meinem Gastgeber Omid Vahed. „Das erinnert mich an meine Mutter“, schwärmt der in Teheran aufgewachsene Inhaber des vor einem Monat im Hulsbergviertel eröffneten persisch-italienischen Restaurants Aroma von seinem Leibgericht, das es mit duftigem Safranreis auch bei unserem Tischgespräch gibt.

Mehr zum Thema Tischgespräch: Tapasbar Pepa Lieber das Familienrezept Beim Besuch in der Tapasbar Pepa in Lilienthal hatte sich unser Tester eigentlich auf den Kabeljau gefreut. Dann hat ihn aber die Paella überzeugt. mehr »

Als ich das Gericht als Kind erstmals gegessen habe, konnte ich die ungewohnte Herbheit nicht leiden. Doch von Mal zu Mal entwickelte sich eine Vorliebe, die sachlich schwer zu begründen ist.

Damit geht es dem 50-jährigen Gastgeber nicht anders, der es deshalb schlicht als „positiv besonders“ und scherzhaft als „persisches Kohl und Pinkel“ umschreibt.

Probiert und empfohlen: In der Folge bleiben wir beim Lamm und probieren nun einen Filetspieß mit gegrillten Tomaten sowie Kräuterreis. „Eigentlich passt die Reisvariante mit Dill viel besser zu Fisch, aber ich wollte alle Variationen zeigen“, erklärt Omid Vahed, was sich optisch nicht zu rechtfertigen braucht: Allein das Arrangement von goldgelbem Safranreishäufchen auf grünem Dillreis-Beet ist ein Hingucker, der Appetit weckt und nach den ersten Bissen noch steigert. Das Grillfleisch ist saftig, zart und sehr aromatisch.

Mehr zum Thema Tischgespräch: Fundabar Etwas milder als im Original Funda Klein-Ellinghaus betreibt ein Cateringgeschäft in Findorff. Wir haben mit ihr ein mehrgängiges Menü mit kleinen Speisen probiert. mehr »

Mit dem sonnabends angebotenen „Klassiker vom Huhn“ wenden wir uns schließlich einem Gericht zu, das zunächst unspektakulär klingt: geschmorte Hähnchenkeule in Safran-Tomatensauce mit Reis. Allein der mit Safran und Berberitzen verfeinerte Basmati Reis präsentiert sich in solch zur Vollendung gebrachte Kunstfertigkeit, dass ich mir erst mehrere Löffel auf der Zunge zergehen lasse, bevor es an die Soße geht. Und diese ist ein Beispiel schlichter Eleganz, das Ergebnis einfachster Zutaten, die langsam und mit viel Geduld eingekocht wurden. Ich bin geneigt, die Speise vollendet zu nennen - übe in Ahnung einer für Neulinge ungewohnt strengen Säure von den Berberitzen jedoch stellvertretend Kritik an ihrem Übermaß.

So habe ich zu diesem Restaurant nur eine „echte“ Kritik. Meine Kritik ist, dass ich die hier repräsentierte persische Küche so hochhalte, dass mir das italienische Nebenangebot von Pizza und Pasta unbegreiflich. Vaheds Antwort wird mir für alle künftigen Tischgespräche eine Lehre sein: „Was meinen Sie, bin ich nicht stolz auf die persische Küche? Natürlich. Aber in dieser schwierigen Zeit muss ich diesen Weg gehen, um mehr Menschen zu erreichen. Was soll ich machen? Es tut mir selbst weh, wir haben so viele leckere persische Gerichte, die ich zeigen will. Und irgendwann wird die Zeit dafür kommen.“ Ich hoffe es sehr.

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchent­lichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und ­kulinarische Schätze der Stadt kennengelernt. Unter dem Titel „Ein Bisschen Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Restaurant Aroma, Am Hulsberg 137, 28205. Barrierefrei. Telefon: 0421/57733249. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 17 bis 21 Uhr, Samstag von 12 bis 21 Uhr, Sonntag von 12 bis 22 Uhr, Montag geschlossen. Lieferung via Lieferando möglich.