Der Beifall war groß: Mit überwältigenden 94,3 Prozent der Stimmen ist am Sonnabend der 28-jährige Falk Wagner vom Ortsverein Walle zum Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks Bremen-Stadt gewählt worden. 151 von 160 Delegierten wollen den jungen Sozialdemokraten an der Spitze sehen, nur sieben stimmten dagegen. Zwei Genossen enthielten sich der Stimme. Bei dieser großen Zustimmung nickte selbst Bürgermeister Carsten Sieling anerkennend.

Er war auch der Erste, der den überraschten Falk Wagner freudig umarmte und ihm zu seinem überragenden Wahlsieg gratulierte. Dann würdigte Sieling die Verdienste der scheidenden Uta Kummer. Er nannte sie einen „Eckpfeiler der Partei“. Kummer trat nach sechs Jahren Ehrenamt aus beruflichen Gründen kein viertes Mal zur Wahl an. „Ich werde weiter an SPD-Ständen stehen und mit den Wählern diskutieren“, versicherte sie bei dem Parteitag im Bürgerzentrum Neue Vahr. Künftig aber wolle sie sich auf ihre Arbeit bei Immobilien Bremen konzentrieren und: „Ich möchte mehr vom Privatleben haben.“

Bevor Uta Kummer den Staffelstab weitergab, rief sie die Genossen auf, sich aufzuraffen und in die Zukunft zu blicken. Damit die Zustimmung der Wähler nicht noch mehr schwinde, müsse die SPD auf Bundesebene in der Großen Koalition die Regierung unterstützen. „Wir müssen sie kritisch begleiten, damit wir auch in Bremen bessere Ergebnisse erzielen“, mahnte Kummer.

Parteiintern sei dagegen mehr frischer Wind nötig: „Wir müssen uns erneuern, nicht nur mit Whatsapp und Themenforen. Wir müssen unsere Inhalte erneuern.“ Die SPD müsse dabei ihren alten Markenkern – soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität – neu denken.

„Die Menschen sollten keine Angst haben müssen, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit in Hartz IV zu landen und nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Sie sollten im Alter die Früchte ihrer Arbeit ernten“, so Kummer. „Das sind alte Themen, wegen derer die SPD vor 150 Jahren gegründet worden ist“, so Kummer, „die müssen wir neu einbringen, dann klappt es mit der Erneuerung: wenn die Inhalte stimmen.“

Schwerpunkt war der soziale Wohnungsbau

Erneuerung und Aufbruch waren die beherrschenden Stichworte auf diesem Parteitag. Falk Wagner will in die Fußstapfen von Kummer treten und forderte ebenfalls, die SPD müsse sich auf ihre Wurzeln besinnen. „Wir haben uns viel zu lange von anderen einnehmen lassen“, sagte der Finanzplaner selbstkritisch. Und: „Die Leute merken genau, wenn man ihnen Worthülsen um die Ohren schmeißt.“

Die SPD sei gut beraten, in ihrer Haltung nicht herumzueiern, sondern klare Ansagen zu machen. Als Beispiel nannte er: „Wir wollen wieder ein Rentenniveau von 50 Prozent haben. Zu Wagners Stellvertreterin wählten die Delegierten die 51-jährige Verwaltungsfachangestellte Anja Schiemann, die sich im Ortsverein Woltmershausen/Rablinghausen engagiert.

Schwerpunkt der Anträge, die die Dele­gierten verabschiedeten, war der soziale Wohnungsbau. Gleich fünf Anträge zu diesem Thema standen auf der Tagesordnung. Reinhold Wetjen erklärte: „Wir brauchen neue Flächen für den Bau von bezahlbarem Wohnraum.“ Die SPD fordere den Senat darum auf: „Guckt mal, wo es neue Flächen gibt, die noch nicht berücksichtigt worden sind oder mit Rücksicht auf die Grünen nicht benannt wurden.“

Carsten Sieling lobte die Anträge

Eine weitere Forderung, der sich die Delegierten bei einer Gegenstimme anschlossen, war die nach jährlich 2500 statt aktuell 2000 neuen Wohnungen. Der Anteil geförderter Wohnungen solle ab Juli dieses Jahres von 25 auf 30 Prozent gesteigert werden, damit sich mehr Menschen mit mittlerem Einkommen das Wohnen in Bremen leisten können.

Außerdem soll nach den Vorstellungen der SPD die Anzahl der Wohneinheiten, ab der die soziale Wohnungsbauquote greift, von aktuell 20 auf 10 reduziert werden. Auf stadteigenen Grundstücken könnten wie in ­Hamburg Häuser gebaut werden, deren Wohnfläche für günstige acht Euro Kaltmiete je Quadratmeter vermietet wird.

Familien soll das Hausbauen finanziell erleichtert werden und Schrottimmobilien und Grundstücksbrachen genutzt werden. Carsten ­Sieling lobte die Anträge, damit stärke die SPD ihr Profil. Er kündigte an, dass der ­Senat nach dem kürzlich verabschiedeten Wohnungsbauprogramm noch ein Sonderprogramm auflegen werde, damit besondere Flächen zügiger auf den Markt gebracht werden.

Nominierungen für Vorsitz des Landesvorstandes

Positiv hat sich nach Angaben von Uta Kummer die Mitgliederzahl im Unterbezirk Bremen-Stadt entwickelt. Sie sei erstmals seit 2013 wieder gestiegen – auf rund 2900 Ende des Jahres. Davon waren 254 Neumitglieder, 172 haben die Partei verlassen.

Und dann gab es noch die Nominierungen für den Vorsitz des Landesvorstandes. Mit großer Mehrheit schlagen die Stadtdelegierten die Vorsitzende Sascha Karolin Aulepp für eine weitere Amtszeit vor, Sarah Ryglewski geht um das Amt als Stellvertreterin ins Rennen. Der Landesparteitag findet am 21. April statt.