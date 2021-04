Die Jugendhilfeeinrichtung Feuerwache in Hemelingen. (Frank Thomas Koch)

Die Anschuldigungen gegen die intensivpädagogische Einrichtung „Feuerwache“ haben sich laut Sozialbehörde nicht bestätigt. Das hat der Abschlussbericht ergeben, der am Donnerstag vorgelegt wurde. Das Jugendamt sei jeder Meldung über vermeintliche Kindeswohlgefährdung nachgegangen, es gebe jedoch „keine Beanstandungen“. Bei der Untersuchung wurden die Sorgeberechtigten, die jungen Menschen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt. Selbst die Jugendlichen sollen angegeben haben, dass sie gut betreut werden.

Allerdings hätten Bewohnerinnen und Bewohner Grenzen überschritten und sich nicht an Regeln oder Absprachen gehalten. In der Einrichtung gilt die Entlassung als letzte Konsequenz, wobei in dem Konzept Abbrüche von Beziehungen vermieden werden sollen.

Das Landesjugendamt habe neben der Aufklärung durch das Jugendamt die Einrichtung „Feuerwache“ sowie zwei weitere Einrichtungen desselben Trägers in Bremen unangemeldet besucht - auch dabei sei nichts zu beanstanden gewesen.