Das Haus der Akademie Kannenberg in Blumenthal (Archivbild). (Christian Kosak)

Die Sozialdeputation hat am Donnerstag mit der Mehrheit der rot-grünen Koalition dem Vergleich zugestimmt, der einen Schlussstrich unter die Insolvenz des Jugendhilfeträgers Akademie Kannenberg zieht. In den Häusern waren bis 2017 zeitweise fast 1000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht. Auslastungsprobleme führten die Kannenberg-Häuser im November des Jahres in die Insolvenz. Wie berichtet, gingen dabei auch staatliche Gelder verloren. Der Vergleich mit dem Insolvenzverwalter sieht vor, dass Bremen vier Millionen Euro endgültig abschreibt.

Mehr zum Thema Sozialbehörde in der Kritik SPD verteidigt Kooperation mit Akademie Kannenberg Muss sich die Bremer Sozialbehörde massive Fehler bei ihrer Zusammenarbeit mit der insolventen ... mehr »

In der teils hitzig geführten Debatte ging es in der Sozialdeputation um die Frage, ob dieser Verlust von Steuergeldern vermeidbar war und wer die politische Verantwortung zu tragen hat. Für Sigrid Grönert (CDU) stand fest, dass die zu späte Rückforderung von Geldern durch die Sozialbehörde nicht nur mit der Arbeitsüberlastung während der Flüchtlingskrise zu erklären sei. Die Probleme in der Behörde seien vor allem struktureller Art gewesen. Daher stehe auch die Behördenspitze in der Verantwortung. "Solche Abläufe dürfen sich nicht wiederholen", mahnte Grönert.

Die CDU lehnte den Vergleich ab. Während sich Linke und Freie Demokraten enthielten, verteidigte Klaus Möhle (SPD) das jetzt mit den Insolvenzverwalter ausgehandelte Ergebnis. Allerdings ärgere auch ihn "maßlos, wie viel Geld verbrannt wurde". Ähnlich die Bewertung durch Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Der Verlust sei „bitter, aber in der Gesamtschau und unter den gegebenen Umständen kaum vermeidbar gewesen", zog die Behördenchefin Bilanz. Eine gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Insolvenzverwalter verspreche keinen Erfolg.