In Bremen lebt im Schnitt jedes dritte Kind in einem sogenannten Hartz-IV-Haushalt. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Die Zwischenbilanz zur 4. Bremer Armutskonferenz fällt drastisch aus: „Trotz aller Anstrengungen des Senats und teilweise positiver Tendenzen in einigen Teilen Bremens hat sich in der Summe aller Ortsteile die soziale Spaltung in Bremen seit 2010 weiter verschärft.“ Das sagt Sozialwissenschaftler René Böhme vom Institut für Wirtschaft und Arbeit der Universität Bremen und liefert Zahlen für die teils gravierenden Unterschiede zwischen armen und reichen Stadtteilen in der Hansestadt.

„Bezieht in Borgfeld lediglich ein Prozent der unter 15-jährigen Mädchen und Jungen Sozialleistungen, leben in Grohn 58,5 Prozent der Kinder in Hartz-IV-Haushalten“, so Böhm. Der Durchschnittswert für Bremen liegt bei knapp 31 Prozent. Eine weitere Kennziffer, die aus Sicht des Uni-Wissenschaftlers, die sich verschärfende soziale Spaltung in Bremen untermauert: In Horn liegt nach Zahlen der Arbeitnehmerkammer das steuerpflichtige Jahreseinkommen im Schnitt bei 144.903 Euro, in Gröpelingen sind es laut der Auswertung 17.611 Euro. Die Spaltung lässt sich laut Böhme geografisch festmachen: „Wir sehen eine zunehmende Polarisierung zwischen dem Bremer Norden und Westen einerseits und dem Bremer Süden und Osten andererseits.“

Besonders besorgniserregend seien die Kennzahlen im Bereich Kinderarmut und Bildung. So liege die Abiturquote in Borgfeld bei 77 Prozent, in Gröpelingen im Bremer Westen bei zehn Prozent. Armut habe außerdem einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit: Bei den Schuleingangsuntersuchungen zeige sich, dass in sozial benachteiligten Ortsteilen mit 32 Prozent wesentlich mehr Kinder schulrelevante Erkrankungen wie Asthma, eine verzögerte sprachliche oder motorische Entwicklung aufwiesen als in gut situierten Ortsteilen (15 Prozent).

Die Fachleute der Bremer Armutskonferenz fordern den Senat auf, einen Masterplan für ein koordiniertes und strukturiertes Vorgehen zu entwickeln. „Es gibt bereits viele Projekte in den einzelnen Ressorts, das ist gut. Beispiel dafür sind etwa die Gesundheitsfachkräfte in Grundschulen. Allerdings fehlt eine gemeinsame Strategie mit einem definierten Ziel, das mit konkreten Maßnahmen und einem Plan hinterlegt ist“, betont Uni-Wissenschaftler Böhme. An der 4. Bremer Armutskonferenz haben am Mittwoch über 200 Fachleute aus Bremen und Referenten aus dem Bundesgebiet teilgenommen.