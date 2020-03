Beim Projekt Housing First sollen Obdachlose nicht mehr in solchen Notunterkünften, sondern in eigenen Wohnungen unterkommen. (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Sozialdeputation hat die offene Jugendarbeit und das Landesprogramm „Lebendige Quartiere“ mit weiteren Zuschüssen versehen. Zudem ist die Finanzierung für das Pilotprojekt Housing First gesichert. Das haben die Deputierten im Zuge der Sitzung zum Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen. Die genannten Zuschüsse von insgesamt fünf Millionen Euro gehören dabei zu den zusätzlichen Schwerpunktmitteln für bestimmte Projekte und Initiativen. Der geplante Sozialetat für die beiden Haushaltsjahre lässt sich auf jeweils knapp 1,1 Milliarden Euro beziffern, knapp 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Neben einer leichten Steigerung des Budgets für die offene Jugendarbeit plant die Sozialdeputation einen Etat von knapp einer Million Euro für stadtteilübergreifende Angebote dieses Bereiches. Künftig sollen damit Projekte wie der Sportgarten, die in einem bestimmten Stadtteil angesiedelt sind, allerdings von Jugendlichen aus der ganzen Stadt genutzt werden. Mit diesem Landesprogramm sollen so künftig die Stadtteilbudgets entlastet werden, aus denen die offene Jugendarbeit zu großen Teilen finanziert wird.

Die rot-grün-rote Koalition hatte diese neuen Richtlinien für die Finanzierung der offenen Jugendarbeit bereits im November in der Bürgerschaft beschlossen, initiiert hatte den Entwurf die grüne Sozialdeputierte Sahhanim Görgü-Philipp. „Wir entlasten damit die Offene Jugendarbeit in den Stadtteilen und fördern gleichzeitig Angebote, die seit Jahren hoch frequentiert sind“, erklärte sie. Insgesamt werde der Etat im Bereich der Jugendarbeit um etwa 20 Prozent erhöht, sagt Görgü-Philipp. „Das ist angesichts der Haushaltslage ein super Ergebnis.“ Summiert man die veranschlagten Posten der offenen Jugendarbeit, ergeben sich knapp 8,2 Millionen Euro pro Jahr, dazu kommen weitere 1,7 Millionen aus den zusätzlichen Schwerpunktmitteln.

Eigene Wohnung statt Notunterkunft

Aus den zusätzlichen Schwerpunktmitteln soll außerdem das Pilotprojekt Housing first finanziert werden. Damit sollen Obdachlose nicht mehr in Notunterkünften oder Schlichthotels, sondern in eigenen Wohnungen unterkommen. Der erste Schritt dafür wird nun getan: Mit dem Etat von 800.000 Euro sollen Belegrechte für Wohnungen gekauft und Betreuungsangebote geschaffen werden.

„Eine richtige Wohnung mit eigenem Schlüssel ist eine stabilere Basis als eine Notunterkunft mit unterschiedlichsten Menschen und der beständigen Angst, dass einem das wenige Hab und Gut gestohlen wird“, sagte Grünen-Politiker Thomas Pörschke. Bereits im November hatte die Bürgerschaft fraktionsübergreifend beschlossen, das Konzept in Bremen auf den Weg zu bringen. CDU und FDP hatten in der Debatte kritisiert, dass der Beschluss ohne finanzielle Grundlage lediglich eine Willensbekundung sei.

Weitere Schwerpunktmittel sind für das neue Landesprogramm „Lebendige Quartiere“ vorgesehen, für das pro Jahr zwei Millionen Euro veranschlagt sind.