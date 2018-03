Die Richter des Bremer Sozialgerichts kommen nicht mehr gegen die steigenden Eingangszahlen an (Symbolbild). (dpa)

Die Bremer Sozialrichter kommen mit ihrer Arbeit nicht mehr hinterher. Das geht aus dem Geschäftsbericht für das Jahr 2017 hervor, den Peter Heine, Präsident des Landessozialgerichts (LSG) Niedersachsen-Bremen, am Donnerstag vorgestellt hat. Für Entlastung am LSG soll ein zusätzlicher, der dann 17., Senat sorgen. Auch das Bremer Sozialgericht (SG) brauche mehr Personal, erklärt Peter Nippen, Mitarbeiter der Pressestelle am LSG.

Vor allem die hohen Bestände, also die Zahl der „alten“ Verfahren, bereiten den Verantwortlichen am Sozialgericht Bremen Sorgen. Um die Bestände zu reduzieren, sei vor vier Jahren eine Zielvereinbarung mit dem Justizressort geschlossen worden, sagt Nippen. Inhalt: Das SG wurde personell verstärkt, dadurch sollte der Berg an Altverfahren abgetragen werden. 2015 klappte das auch. Aber dann wuchs die Zahl der neu eingehenden Verfahren 2016 so stark an, dass die Kalkulation, die der Zielvereinbarung zugrunde liegt, nicht mehr aufging. Laut Nippen lag die Eingangszahl um etwa 500 höher als im Jahr 2015. „Wir haben erst gedacht, das sei ein Ausreißer.“ Doch dann habe sich dieser Trend vergangenes Jahr ungebrochen fortgesetzt. Das Ergebnis: Von 2016 auf 2017 sind die Bestände am SG Bremen wieder angewachsen – in etwa auf das Niveau des Jahres 2014.

Eingangszahlen in Niedersachsen gesunken

In Niedersachsen seien die Eingangszahlen dagegen wie prognostiziert gesunken – seit 2015 gehen an den acht niedersächsischen Sozialgerichten insgesamt jeweils weniger als 40.000 neue Verfahren jährlich ein. Daher hätten es die Sozialrichter geschafft, nicht nur die aktuellen Fälle zu entscheiden, sondern auch die Bestände abzubauen. An den niedersächsischen Sozialgerichten können Eilverfahren derzeit durchschnittlich innerhalb eines Monats beendet werden. Bei den Klageverfahren dauerte es 2017 dagegen im Schnitt gut 16 Monate, bis ein Fall entschieden war.

Präsident des Landessozialgerichts (LSG) Niedersachsen-Bremen, Peter Heine. (fr)

Warum der Trend bei den Eingängen in Bremen gegenläufig ist, „das wissen wir auch nicht so genau“, sagt Nippen. Sicher sei aber: Wenn die Eingangszahlen weiterhin das Niveau der vergangenen beiden Jahre (knapp 4850 neue Verfahren) erreichen, sei das Personal am SG zu knapp bemessen. Daher führe der LSG-Präsident derzeit Gespräche mit dem Justizressort, um nach einer Lösung zu suchen.

Auffallend sei zudem die überproportional hohe Belastung des Bremer SG mit Verfahren zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV-Verfahren). In der Hansestadt liegt ihr Anteil bei 57 Prozent, bei den niedersächsischen Sozialgerichten dagegen bei nur rund 42 Prozent. Eine plausible Erklärung für diesen Bremer Spitzenwert gebe es nicht, sagt Nippen. Die Vermutung, dass die Struktur als Großstadt eine Ursache sein könnte, liege zwar nahe. Allerdings liege die Quote der SGB II-Verfahren auch in Hannover deutlich niedriger. Warum also gerade in Bremen so viele Hartz IV-Fälle zu entscheiden sind, „das können wir nicht nachvollziehen“.

Viele Hartz IV-Fälle in Bremen

Bei den Verfahren zur Grundsicherung werde vor allem in zwei Bereichen gestritten: bei Sanktionen durch das Jobcenter und bei der Übernahme der Mietkosten. Die Bundesagentur für Arbeit habe ihre Mitarbeiter angewiesen, auf Verstöße strenger zu reagieren. Das habe dazu geführt, dass die Jobcenter häufiger mit Sanktionen, also Leistungskürzungen, reagieren. „Weil es da aber wirklich um das Existenzminimum geht, gehen viele Betroffene damit zu Gericht“, erklärt Nippen.

Ähnlich sei die Situation bei den Mietkosten. In etwa der Hälfte der Fälle, die er als Richter am SG Aurich entscheiden musste, sei um die Miethöhe gestritten worden, gibt Nippen einen Eindruck von der Dimension dieses Problems. Darin spiegele sich die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt wider.

Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts müssen die Kommunen ein schlüssiges Konzept entwickeln, wenn sie Kappungsgrenzen für eine angemessene Miete etablieren wollen. Ein Konzept vorzulegen, das vor Gericht standhält, sei keine leichte Aufgabe, bestätigt der Sprecher von Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), David Lukaßen. Zumal sich der Wohnungsmarkt ständig verändert und die Mieten deutlich angezogen haben. Alle zwei bis vier Jahre aktualisiere Bremen seine Miet-Obergrenzen deshalb, erklärt Lukaßen. Die derzeitigen Zahlen stammen von Februar 2017. Damals mussten die Kappungsgrenzen teilweise deutlich angehoben werden – bei Wohnungen für eine Person etwa um 20 Prozent auf rund 455 Euro Bruttokaltmiete.