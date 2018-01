Dieses Röntgenbild zeigt die linke Hand eines jungen Menschen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Ärzte können anhand des Handwurzelknochens das ungefähre Alter des Menschen bestimmen. (dpa)

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge generell zu röntgen, um ihr Alter festzustellen – davon hält Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) nichts. "Medizinische Methoden wie das Röntgen der Handwurzelknochen ohne medizinische Indikation sind ethisch umstritten und in vielen Fällen vollkommen überflüssig“, so die Senatorin. Das entspricht der Haltung der Bundesärztekammer. Deren Präsident, Frank Ulrich Montgomery, lehnt eine obligatorische ärztliche Untersuchung zur Altersschätzung ab. Sie sei aufwendig, teuer und zu ungenau.

Politiker von CDU und CSU indes fordern, bei allen als minderjährig aufgenommenen Flüchtlingen das Alter bestimmen zu lassen. Einen entsprechenden Passus wollen die CSU-Bundestagsabgeordneten bei ihrer Klausurtagung verabschieden, die diesen Donnerstag beginnt. Einen aktuellen Anlass bietet die Diskussion nach der tödlichen Messerattacke im pfälzischen Kandel vor gut einer Woche: Eine 15-Jährige war von ihrem angeblich gleichaltrigen Ex-Freund erstochen worden, einem mutmaßlich unbegleiteten Minderjährigen aus Afghanistan. Der junge Mann sitzt in Untersuchungshaft. Von seinem wahren Alter hängt womöglich ab, ob die Richter das mildere Jugendstrafrecht anwenden oder das Erwachsenenstrafrecht.

In Bremen sei – wie auf Bundesebene – jeder dritte minderjährige Flüchtling gar nicht so jung wie angegeben, sondern bereits erwachsen, sagt die Sozialbehörde. Das Alter festzustellen, erfordert Feingefühl, psychologische Taktik und gute Menschenkenntnis. Gibt es keine Papiere, schätzen zwei Sozialpädagoginnen des Jugendamtes unabhängig voneinander das Geburtsjahr. Dieses Verfahren nennt sich „qualifizierte Inaugenscheinnahme“. Verräterisch können graue Haare am Ansatz sein, ein kräftiger Bartwuchs oder die faltige Haut am Hals. „Es gibt nie nur ein Merkmal den Ausschlag, sondern alles zusammen“, sagt Bernd Schneider, Sprecher der Sozialbehörde.

Sozialpädagoginnen prüfen alle Angaben

In Gesprächen finden die Mitarbeiterinnen zudem heraus, ob alle Angaben zusammenpassen und das Erzählte plausibel ist. Welche persönliche Reife zeigt der Geflüchtete? Wie selbstbewusst ist er, und wie gut kann er reflektieren? Wo und wann ist er zur Schule gegangen, wer war Präsident des Landes, als er geflohen ist? „Wer mit sechs Jahren eingeschult wurde, zehn Jahre zur Schule gegangen ist, drei Jahre gearbeitet hat und dann zwei Jahre geflohen ist, der kann nicht mehr minderjährig sein“, nennt Schneider ein Beispiel.

Ein verbindliches Verfahren der Altersfeststellung gebe der Bundesgesetzgeber bereits vor, so Stahmann. Maßstäbe seien das Kindeswohl, die Achtung der Menschenwürde und die körperliche Integrität der jungen Menschen. Die Senatorin hält die bestehende Regelung für ausreichend. "Ich sehe keinen Bedarf, unsere Verfahren zu ändern“, sagt sie. In den meisten Fällen zeige sich nach der qualifizierten Inaugenscheinnahme eindeutig, ob ein Antragsteller unter 18 Jahre alt sei oder über 21 und damit der Zuständigkeit der Jugendhilfe endgültig entwachsen. „Nur in Ausnahmefällen ist eine medizinische Alterseinschätzung erforderlich und vertretbar.“

Sozialsenatorin Anja Stahmann. (Frank Thomas Koch)

In Bremen ist das die Zahnstandsuntersuchung, die mit Einwilligung des Betroffenen vorgenommen wird. Zuständig ist laut Sozialressort die Gerichtsmedizin in Hamburg, die anhand einer Röntgenaufnahme ein Gutachten verfasse. Bislang habe Bremen zwei Gutachten in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Das Alter zu kennen, sei wichtig, um die Kinder und Jugendlichen in den Wohneinrichtungen der Jugendhilfe zu schützen, sagt Schneider. „Ein 25- oder 30-Jähriger bringt Unruhe in eine solche Einrichtung. Er will als Erwachsener behandelt werden, nicht um 22 Uhr in der Einrichtung sein und sich nicht an Rauch- und Alkoholverboten halten müssen.“ Junge Erwachsene bis 21 Jahre seien in einer separaten Einrichtung untergebracht. Wer deutlich älter ist, müsse Asyl beantragen.

Verweigert ein Geflüchteter das medizinische Verfahren, gilt er nicht automatisch als volljährig. Dann entscheidet das Jugendamt. Eine Röntgenaufnahme ist gegen den Willen des Betroffenen nicht möglich – es sei denn, man zieht die Anwendung von Zwang in Betracht: „Wer eine generelle medizinische Altersfeststellung verlangt, muss auch sagen, wie er oder sie sich das in der praktischen Umsetzung vorstellt“, fordert Stahmann. Nicht zuletzt warnt die Senatorin vor der Unzuverlässigkeit medizinischer Verfahren. „Eine exakte Altersfeststellung ist weder mit medizinischen noch mit psychologischen oder sozialpädagogischen Verfahren möglich.“