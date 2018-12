Bürgermeister Carsten Sieling beschäftigt sich in einem Gastbeitrag für die FAZ mit der Frage, wie Hartz IV die Grundlage entzogen werden kann. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

"Dem Sozialstaat wieder eine Zukunft geben" - das fordert Bremes Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Sieling beschäftigt sich darin mit der Frage, wie Hartz IV die Grundlage entzogen werden kann - und unterbreitet dafür fünf Vorschläge.

"Trotz niedrigster Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung und fast 50.000 neuen Arbeitsplätzen in den letzten zehn Jahren gibt es im Land Bremen 16.000 Langzeitarbeitslose und fast 35.000 Kinder in Hartz IV", bilanziert Sieling in seinem Beitrag. "Mehr als 75 Prozent der Arbeitslosen beziehen direkt Hartz IV und nicht das statussichernde Arbeitslosengeld (ALG I). Ihnen allen kann das aktuelle System keine wirkliche Perspektive bieten."

Vor diesem Hintergrund schlägt Sieling fünf Maßnahmen vor, um "Hartz IV die Grundlage zu entziehen":