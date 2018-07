Es gibt diverse Online-Singlebörsen, die sich ausdrücklich an Eltern richten, die nicht allein bleiben mögen. (Christina Kuhaupt)

Was wäre das ZDF-„Herzkino“, was wären Liebesromane ohne Alleinerziehende? Alle Varianten werden bei Schnulzen strapaziert: Frau mit Kind lernt Mann kennen, aber Ex-Partner buhlt wieder um sie und zieht Kind auf seine Seite oder will mit Kind auswandern. Mann lernt neue Frau kennen, Kinder versuchen sie zu vergraulen, ganz niedlich, natürlich.

Das alles ist nicht aus der Luft gegriffen. Es liegt auf der Hand, dass Bindungen mit drei, vier und mehr Komponenten (Frau, Mann, Kind 1, Kind 2, Ex-Mann, Ex-Frau) kompliziert sind. Frau muss sich nicht nur mit Mann verstehen, sondern auch mit Kind, Kindern oder umgekehrt. Die leiblichen Eltern müssen Akzeptanz finden. Schmerzhafte Trennungserfahrungen müssen verarbeitet werden.

Davor nicht von vornherein zu kapitulieren, sei eine Frage der Einstellung, sagt eine alleinerziehende Bremerin, die ihren Namen nicht veröffentlicht sehen möchte. „Man muss einfach optimistisch und offen bleiben.“ Als sie sich von ihrem Mann trennte, waren die Töchter noch im Vorschulalter. Es habe gedauert, bis sie sich nach einem neuen potenziellen Lebensgefährten umgesehen habe. Zunächst habe sie zu viel mit sich selbst zu tun gehabt, zeitweise hätten sie Selbstzweifel geplagt. „Ich dachte, vielleicht will mich keiner mehr.“ Die erste Beziehung, die sich ergab, hielt nicht lange. „Ich vermute, dass es vor allem daran lag, dass ich Kinder habe.“

Mit Nachwuchs sei es eindeutig schwerer, sich wieder mit jemandem zusammen zu tun, sagt die Bremerin. „Ich habe eben schon mein Gepäck dabei.“ Das bekomme sie auch aus ihrem Freundinnenkreis gespiegelt. Die gesuchten Männer müssten „sich in das bestehende Konstrukt einfügen können. Sie müssen aushalten können, dass die Kinder an erster Stelle stehen“.

Im Internet werden ganze Arien über Misserfolge und Befürchtungen gesungen: „Wir sind stark geworden – ohne Männer (...) Ich bin vor Kurzem eine neue Beziehung eingegangen und merke jetzt, dass ich ihm überlegen bin. Er sieht alles immer ganz easy, ich dagegen bin es gewohnt, mich durch zuschlagen und ehrgeizig zu sein.“ Männer äußern ­online die Sorge, verantwortlich zu sein, wenn die Beziehung eines Tages scheitern sollte und die Kinder erneut litten. Andere klagen, dass der Ex immer wieder dazwischenfunkt oder es Ärger gibt, wenn sie sich bei den Hausaufgaben einmischen. Die „Welt“ lässt die Ex­pertin Carmen Thiele zu Wort kommen: „Männer und Frauen haben natürlich das Recht auf einen neuen Partner, wenn die alte Beziehung in die Brüche gegangen ist. Aber sie sollten versuchen, dass die Kinder den Prozess mitbestimmen.“

Ihren heutigen Partner traf die Bremerin im Internet. Anfangs habe sie sich dagegen gesträubt, sich dort umzusehen, aber für Alleinerziehende sei das im Grunde die ideale Kontaktbörse, sagt sie. Als Mutter sei man wenig unternehmungslustig und spontan als andere Singles, „in der Woche ist man gestresst mit Arbeit und Haushalt“.

Der neue Mann an der Seite der Bremerin ist ebenfalls Vater, das mache vieles leichter, er habe Verständnis für ihre Situation als Mutter. Sie ließen es langsam angehen, sie wohnten noch nicht zusammen. Sie sei fest davon überzeugt: „Wenn es mir gut geht, ist das auch gut für meine Töchter.“

Liebesglück im Internet

Falls sich tatsächlich „alle elf Minuten“ ein Single über „Parship“ verliebt, wie viele Alleinerziehende sind darunter? Darüber gibt es in den Datenbanken von Deutschlands größter Online-Partnervermittlung mit Sitz in Hamburg offenbar keine Auskunft. Aber die Anzahl der alleinerziehenden Mitglieder in Deutschland kennt PR-Managerin Jana Bogatz: Ihr Anteil liege bei 19 Prozent. Basis dieser Zahl sei die Selbstauskunft – ein Haken bei der Frage nach „Kindern im eigenen Haushalt“. Unter diesem Vorzeichen sind bei den „Parship“-Mitgliedern alleinstehende Frauen mit Kind in der Mehrheit, die meisten zählten zur Altersgruppe der 35- bis 49-Jährigen.

Dem Unternehmen liegen auch Daten aus eigenen Umfragen vor. Aus einem „Alleinerziehenden-Spezial“ von 2015 gehe hervor, dass sich mehr als dreiviertel alleinerziehender ­Singles einen neuen Partner wünschen. 16 Prozent der Befragten hätten angegeben, „ihr persönliches Liebesglück für ihre Kinder zurückzustellen“. Für ein gutes Drittel, so „Parship“, „steht der Nachwuchs im Mittelpunkt – erst wenn dieser den neuen Partner akzeptiert, können sich alleinerziehende Singles die nächsten Schritte in der Liebe vorstellen“. Jeder Fünfte wünsche sich Unterstützung in der Erziehung ihrer Töchter oder Söhne und möchte, dass der neue Partner für sie eine Vorbildfunktion übernimmt.

Aus der Befragung „Single-Väter punkten bei der Damenwelt“ ergeben sich laut Jana ­Bogatz folgende Ergebnisse: 35 Prozent der Single-Frauen ist es bei der Suche nach einem Lebensgefährten kein Thema, ob er Nachwuchs hat, solange sie akzeptiert werden. Für jede Fünfte mit eigenen Kindern habe ein neuer Partner mit Anhang sogar Pluspunkte.