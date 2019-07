BSAG-Vorstand Hajo Müller zeigt den etwa fünf Zentimeter großen Spalt und Höhenunterschied am Bahnsteig. (Kuhaupt)

Bis zum Jahr 2022, so lautet gemäß Personenbeförderungsgesetz die Zielvorgabe, muss „eine vollständige Barrierefreiheit“ im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erreicht sein. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Gestaltung der Haltestellen von Bussen und Bahnen.

Sie sollen nach und nach von 150 Millimetern auf ein Bordsteinmaß von 250 Millimetern erhöht werden. Doch das aktuell technisch machbare Minimalspaltmaß zwischen Haltestellenkante und Fahrzeugeingang macht Probleme: Der Landesbehindertenbeauftragte Joachim Steinbrück und das Forum Barrierefreies Bremen intervenieren beim Verkehrssenator. Dessen Sprecher Jens Tittmann stellt eine passgenaue Lösung in Aussicht.

Mehr zum Thema Fahrstuhl zum Bremer Schwerbehindertenvertreter Nichts für Rollstuhlfahrer Marco Bockholt vertritt die Schwerbehindeten im Öffentlichen Dienst Bremens. Doch ausgerechnet der ... mehr »

Auch wenn es paradox erscheint, Stufen zu erhöhen, um Barrieren aus der Welt zu schaffen: So ist der Plan. Ziel ist es, damit den höhengleichen Anschluss an Omnibus- und Straßenbahntüren zu schaffen.

Diese Podeste sollen über sogenannte Anrampungen erreicht werden, Schrägen mit geringem Neigungswinkel. „Für viele gehbehinderte Fußgänger“ stelle „der vermeintlich niveaugleiche Einstieg“ eine deutliche Verbesserung dar, meint der Landesbehindertenbeauftragte, der sich aber gleichzeitig Sorgen um die Rollstuhlfahrer macht, denn die einschlägige Norm, die die Barrierefreiheit im ÖPNV regelt, lässt Abstandsspalten und Höhendifferenzen bis zu 50 Millimeter zu.

Das sei zu viel, urteilen Joachim Steinbrück und Andrea Sabellek vom Forum Barrierefreies Bremen. Tests hätten ergeben, „dass Personen mit Rollstuhl wegen des verbleibenden Höhenunterschieds und Spalts nicht ohne fremde Hilfe in die Bahn hineingelangen konnten“. Dies widerspreche der Verpflichtung, vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV herzustellen.

Mehr zum Thema Urlaub ohne Hindernisse Reise-Anbieter mühen sich um Barrierefreiheit Das Interesse an barrierefreien Urlaubsangeboten wächst - auch weil die Gesellschaft immer älter ... mehr »

Nach Einschätzung Sabelleks funktioniert der „angeblich niveaugleiche Einstieg“ nur dann, „wenn die Busse und Straßenbahnen mit einer fahrzeuggebundenen Einstiegshilfe ausgestattet werden“. Dies könne eine elektrische Minirampe oder etwas in der Art sein. Wie auch immer die Überbrückung aussehen wird: Der Landesbehindertenbeauftragte und das Forum lehnen den „Bau vermeintlich niveaugleicher Bus- und Straßenbahnhaltestellen ab, solange nicht geklärt ist, durch welche ergänzenden Maßnahmen die Teilhabe von Personen mit Rollstuhl am ÖPNV zukünftig sichergestellt werden soll“.

Jens Tittmann versteht weder die Aufregung noch den entschiedenen Ton. Mit Blick auf die seit Monaten beim Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen laufenden Expertengespräche über die Fortschreibung des Nahverkehrsplans als barrierefreie Version müsse deutlich geworden sein, dass es Anspruch des Ressorts sei, die Anforderungen „komplett“ zu erfüllen.

Mehr zum Thema Technische Bildungszentrum Mitte Vollständig barrierefrei erst 2021 Im Altbau des Technische Bildungszentrums Mitte fehlt ein Fahrstuhl - das Gebäude ist damit nicht ... mehr »

Zugleich erinnert Tittmann daran, dass mit den Arbeiten am Depot in Gröpelingen erst jetzt begonnen werde. „Frühestens in drei Jahren wird dort die erste neue Hochbordhaltestelle fertig.“ Ein Hublift koste leicht 40 000 Euro, die BSAG arbeite aber an einer „Eigenlösung“ in Gestalt einer „Metalllippe zum Ausfahren“. Die Techniker haben also drei Jahre Zeit, rund drei Zentimeter zu überbrücken – denn ganz ohne Lücke geht es nicht.