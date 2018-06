Durchaus denkbar, dass die Schließung des Präventionszentrums der Polizei tatsächlich nur eine von vielen Ideen auf der Suche nach Räumen und Personal für die Bamf-Ermittlungsgruppe ist. Eine Möglichkeit unter vielen, die ernsthaft aber niemand will. Besser wär‘s zumindest. Denn irgendwie passt das einfach nicht zusammen. Einerseits bei jeder Gelegenheit zu betonen, wie ungemein wichtig und erfolgreich die Präventionsarbeit der Bremer Polizei ist. Andererseits dann aber deren Zentrale mit einem Federstrich zu schließen.

Und dies zu allem Überfluss in einer Zeit, in der die viel beschworene Bürgernähe der Polizei in Bremen ohnehin nur auf Sparflamme köchelt. In der Reviere geschlossen werden und wegen akuten Personalmangels weit weniger Kontaktpolizisten auf den Straßen unterwegs sind, als eigentlich geplant.

Spannend in diesem Zusammenhang ist dann aber auch die Frage, was in den nächsten Monaten wohl noch so alles liegen bleiben wird bei der Kriminalpolizei. Beantworten müssen dies diejenigen, die meinten, aus der chronisch unterbesetzten Bremer Kripo mal eben mehrere Dutzend Beamte für die Bamf-Ermittlungen abziehen zu können.