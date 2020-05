Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat und Zanderfilet mit Stangenspargel aus dem Restaurant Herman' Post. (Temi Tesfay)

Das Traditionshaus Herman’ Post serviert im Herzen Oberneulands gutbürgerliche Küche mit regionalen Zutaten. Aktuell bietet das Lokal dienstags bis sonntags ein Außer-Haus-Angebot an. Bei meiner Probe überzeugten sowohl der Schnitzelklassiker als auch die Spargelempfehlung auf ganzer Linie.

Was es gab: 500 Gramm frischer Stangenspargel mit frisch aufgeschlagener Sauce Hollandaise, Kartoffeln und Zanderfilet (26,90 Euro); Wiener Schnitzel mit lauwarmem Kartoffel-Gurken-Salat (21,90 Euro).

Mehr zum Thema Tischgespräch in Mataa's Bistro Geschmackssafari durch Westafrika Das afrikanische Bistro Mataa's Kitchen in Walle lockt mit Gerichten wie Bratreis, Kochbananen oder ... mehr »

Notiz: Die Speisen können einfach in der ­Mikrowelle aufgewärmt werden. Alternativ zur Sauce Hollandaise kann zerlassene Butter gewählt werden. Beide Gerichte haben sehr gut geschmeckt.

Was es noch gibt: Das Restaurant hat momentan eine reduzierte Außer-Haus-Karte sowie saisonweise ein Spargelmenü im Angebot.

Wie bestellt werden kann: Die Speisen können vor Ort abgeholt werden. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr sowie von 17.30 bis 21 Uhr. Samstag und Sonntag von 11.30 bis 20.30 Uhr. Montag geschlossen.

Telefon 04 21/25 17 37, Oberneulander Landstraße 165, 28355 Bremen, Homepage www.hermanpost.de

Mehr zum Thema Tischgespräch - zu Hause serviert Persischer Orient-Express aus Findorff Im Sara in Findorff wird Liebhabern der persischen Küche eine Auswahl von Speisen aus 1001 Nacht ... mehr »

Zur Person

Temi Tesfay hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit allerdings geschlossen, viele bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an. In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.