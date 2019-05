Bankangestellte vor der Sparkassen-Filiale Am Brill. (Marlo Mintel)

Am Dienstag haben in Bremen 140 Bankangestellte ihre Arbeit niedergelegt. Wegen der Kundgebung bleiben die Sparkassen-Filialen in Hemelingen und Mahndorf für einen Tag geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Kundgebung war am Dienstagvormittag Am Brill gestartet. Der Protestzug, unter anderem mit Angestellten der Sparkasse, Deutschen Bank und Commerzbank, zog Richtung Marktplatz.

Gestreikt wird in Bremen, Hannover und Braunschweig. Jörg Reinbrecht, Landesfachbereichsleiter der Verdi in Niedersachsen, geht dabei von rund 1000 Teilnehmern in allen drei Städten aus.

Hintergrund des Streiks ist die stockende Tarifverhandlung. Während Verdi sechs Prozent höhere Löhne für Bankangestellte fordert, hatten die Arbeitgeber in der dritten Tarifrunde ein Gehaltsplus von einem Prozent angeboten. "Wir wollen uns das nicht gefallen lassen", sagt Susanne Hylla, Gewerkschaftssekretärin Fachbereich Finanzdienstleistung am Dienstag bei der Kundgebung in Bremen. Am 20. Mai beginnt in Berlin die vierte Tarifrunde. (sei/mmi)

+++Dieser Text wurde um 12.52 Uhr aktualisiert+++