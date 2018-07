Heike Menzel (l.) und Rebekka Göhler haben im Oktober im Standesamt an der Hollerallee geheiratet. Sie fielen mit ihrer Hochzeit in eine Zeit, in der es bei der Behörde langsam wieder besser lief. (Kuhaupt)

Unter dem Verdacht, einen Job mit besonders hohem Spaßfaktor auszuüben, steht Ulrich Mäurer eigentlich nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Als Senator, der die Innenbehörde unter sich hat, sind es im Normalfall eher Themen wie Gewalt und Kriminalität, die den SPD-Politiker täglich beschäftigen. Die Aufregung um die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, der Streit um das neue Polizeigesetz, Diskussionen um die innere Sicherheit: Zum Lachen ist das alles eher nicht.

Aber ab und an braucht offenbar auch ein Innensenator eine Pause von all dem Ernst. Am Dienstag jedenfalls nutzt Mäurer die Gelegenheit, sich ausführlich mit dem Gegenteil von Gewalt und Hass zu beschäftigen: der Liebe. Und am heutigen Mittwoch geht's mit der Freiwilligen Feuerwehr zum Bäumegießen in den Bürgerpark. Anlass am Dienstag ist die Bilanz des Standesamtes zwei Jahre nach dem großen Knall im Sommer 2016. Damals war das Amt wegen Personalnot und struktureller Probleme in sich zusammengebrochen, nach Mäurers Eingreifen und vielen Veränderungen in der Folge läuft es dort längst ziemlich gut.

Das ist nicht unbedingt eine Neuigkeit, aber es ist schließlich Sommer. Die große Politik macht offiziell Ferien, die Bürgerschaftswahl im Mai 2019 ist aber längst in Sichtweite. "Tue Gutes und sprich darüber" – was in der Werbung funktioniert, gilt selbstredend auch für Politiker. Aber, auch das ist nun mal Teil des Spiels: Jede Menge Zeitungsseiten und Sendeminuten wollen auch während des viel zitierten Sommerlochs mit Inhalt gefüllt werden.

Im Standesamt präsentiert sich Mäurer also besonders gut gelaunt und entspannt, derart humorvoll hat man ihn öffentlich zuletzt selten gesehen. Geradezu lustvoll schwelgt er in Erinnerungen an den 21. Juli, dem Tag der endgültigen Kapitulation des Standesamtes. Er sei im Urlaub gewesen, als ihn der Notruf erreichte, und dann direkt an die Hollerallee geeilt, erinnert sich Mäurer. Was er dort vorfand, war im Prinzip ein Häuflein Auszubildende, die sich dem massiven – und berechtigten – Ärger der Bremer ausgesetzt sahen. Wobei – wirklich sehen konnten sie den Ärger nur verschwommen: Denn die regelmäßige Reinigung der Fensterfronten und der Gardinen des Standesamtes war damals ebenfalls über einen längeren Zeitraum versäumt worden. Der Innensenator lacht, als er das damalige Chaos schildert, so, wie man in der Nachbetrachtung auch die komischen Seiten gefährlicher, aber eben glücklich überstandener Situationen entdeckt.

Geburtsurkunden per Post

Inzwischen sind Fenster und Gardinen tadellos, die Personalstärke ebenso: 48,5 Vollzeitstellen gibt es im Moment und laut Standesamtsleiterin Petra Konzok "keinen nennenswerten Krankenstand". Zum Vergleich: Im Sommer 2016 waren es 37,5 Stellen und eine Krankenquote von mehr als 30 Prozent. Schlangestehen vor dem Standesamt müssen höchstens noch die Gratulanten frisch Vermählter. Konzok: "Wenn Sie heute an der Schlachte die Liebe Ihres Lebens treffen, können Sie am 31. Juli einen Termin zur Prüfung der Unterlagen bekommen. Wenn Sie ausländische Dokumente haben am 6. August, und zwei Wochen später können Sie heiraten." Geburtsurkunden kommen in den meisten Fällen innerhalb weniger Tage per Post. Auch Sterbeurkunden werden in einer Frist von fünf Werktagen ausgestellt, wenn alle Dokumente vorliegen. Und abgesehen vom Tagesgeschäft arbeiten die Mitarbeiter nun daran, alte Daten zu digitalisieren.