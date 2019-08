Ungewöhnlicher Wettkampf: Lastenradrennen mit Banane im Mund. (Christina Kuhaupt)

Nach dem ersten Durchlauf muss Christian Dierking erst einmal wieder zu Atem kommen. Schnaufend sitzt der 48-Jährige am Parcours des Bremer Lastenradrennens direkt hinter der Oberschule am Leibnizplatz. „Sehr anstrengend“, lautet seine Bilanz. Allzu viel Zeit zum Erholen bleibt dem Lehrer aus Oldenburg allerdings nicht, schon tüftelt die Rennleitung an der Zusammenstellung der Gruppen für die nächste Runde. Dreimal müssen die 30 Teilnehmer denselben, 400 Meter langen Rundkurs auf ihren Lastenrädern zurücklegen. Erst mit einer Ente im Wasserbad in der Hand, danach mit allerlei Material im Gepäck und einer zu verzehrenden Banane im Mund – schließlich mit „komischen Klamotten“ am Leib.

Sein Auto hat Dierking vor einem halben Jahr verkauft, jetzt ist er nur noch mit dem Lastenrad unterwegs. „Damit fahre ich jeden Tag eine halbe Stunde quer durch die Stadt zur Arbeit“, sagt der Pädagoge. Deshalb konnte er auch nicht widerstehen, als er vom Lastenradrennen hörte – er will die eigene Geschicklichkeit und Ausdauer auf die Probe stellen. Was er vorher nicht wusste: An diesem Sonnabend handelt es sich um das „eigentliche sportliche Highlight in Bremen“. Das jedenfalls behauptet Moderator Wolfgang Loock. Das Pokalspiel des SV Werder gegen Atlas Delmenhorst könne man da getrost „unter ferner liefen“ abhaken.

Bereits zum sechsten Mal wird das Bremer Lastenradrennen ausgetragen, zum zweiten Mal im Rahmen des Summer-Sounds-Musik- und Kulturfestivals in den Neustadtswallanlagen. Nach bescheidenen Anfängen im Jahr 2006 ist das frei zugängliche Event längst zu einer festen Größe im Bremer Veranstaltungskalender geworden. Zigtausende pilgern jedes Jahr zum Summer-Sounds-Festival in den Bremer Süden.

Auch diesmal tummeln sich trotz wechselhaften Wetters wieder zahlreiche Besucher auf dem weitläufigen Areal zwischen Langemarckstraße und Leibnizplatz an Infoständen und kulinarischen Anlaufstationen. Auf den beiden Bühnen gibt die Musik den Ton an, unumstrittenes Highlight ist am Samstagabend der Auftritt des Singer-Songwriters Michael Schulte, der als deutscher Vertreter beim letztjährigen Eurovision Song Contest auf dem vierten Platz landete. In diesem Jahr läuft das Open-Air-Festival erstmals über zwei Tage, mit bis zu 20 000 Besuchern rechnet das Neustadt Stadtteilmanagement.

Unter ihnen ist auch Andre Grunow, Leiter einer stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Auf dem Arm trägt der 32-Jährige seinen knapp anderthalbjährigen Sohn. Mit dem Jungen ist er zum ersten Mal da, sein letzter Besuch liegt schon etliche Jahre zurück. „Da war ich aber sehr betrunken, ich kann mich an nichts mehr erinnern.“ Am Abend will er vielleicht noch einmal ohne seinen kleinen Sohn zum Schulte-Konzert zurückkehren.

Noch nie war Laura beim Summer-Sounds-Festival. Und das, obwohl die 29-Jährige in der Neustadt wohnt. „Irgendwie habe ich es immer verpasst“, sagt sie. Und ihr Eindruck? Ist sehr positiv, wie sie versichert. „Auch weil hier ein bisschen mehr Platz ist als auf der Breminale.“ Für den zweiten Tag beschränkt sich ihr Programm aufs leibliche Wohl. Mit „Pommes essen“ umschreibt die junge Frau ihre Zielperspektive, ansonsten will sie das Wetter und die Stimmung genießen.

Das hat auch Oliver Weiß im Sinn. Als „sehr entspannt“ empfindet der Summer-Sounds-Debütant die Atmosphäre. Der 49-Jährige aus Berlin besucht eine „gute Freundin“ in der Neustadt. Die steht neben ihm und erlebt das Festival auch zum ersten Mal, weil sie noch gar nicht so lange „um die Ecke“ wohnt. „Schön, multikulturell und alternativ – einfach herrlich“, lautet das Festival-Urteil von Gunda Gerig. Für das nächste Jahr wünscht sich die 47-Jährige nur noch ein bisschen mehr Musik.

Ungefähr in der Mitte des Festival-Geländes stehen die vier Kicktische von Roter Stern Bremen. Seit 2001 sind die Tischfußballer aus der Neustadt schon aktiv, seit fünf Jahren auch als eingetragener Verein mit aktuell knapp 50 Mitgliedern. „Diese Tische sind schon besser als irgendwelche Kneipentische“, sagt Petra Krause, „da spielt es sich ganz anders“. Gestandene Tischfußballer, darunter auch einige mit Bundesliga-Erfahrung, kümmern sich um den interessierten Nachwuchs, es werden ein paar Handgriffe und Kniffe gezeigt. „Es macht Spaß und soll Spaß machen“, so Petra Krause. „Und vielleicht findet sich ja auch wieder jemand für unseren Verein.“

Derweil wartet Konstantin Neuber-Pohl auf Kundschaft. Gelegentliche Regenschauer können den Mann von der Bremer Braumanufaktur nicht beeindrucken. Die Stimmung sei super, hat er beobachtet. „Die Leute dürfen sich von ein paar Tropfen bloß nicht die Stimmung vermiesen lassen.“ Gleichmütig gibt sich auch Ulrike Schmitz von Eismobil Bremen, die beim Parcours des Lastenradrennens auf Schleckermäuler wartet. Auf 50 Portionen schätzt sie ihren Absatz am Nachmittag. „Es könnte mehr sein, aber bei Sonnenschein kommt bestimmt noch ein bisschen dazu.“

Apropos Sonnenschein: Zwei sonnige Gemüter in Werder-Trikots genießen ein kühles Bierchen wenige Stunden vor dem Anpfiff des Pokalspiels. Tickets haben sie noch nicht, die wollen sie erst kurz vor Spielbeginn auf dem Schwarzmarkt kaufen. „Und wenn wir keine kriegen, gehen wir eben in eine Kneipe und gucken das Spiel da“, sagt der 44-jährige Mark aus Borgfeld. Beim Summer-Sounds-Festival war er vor zwei Jahren schon einmal, damals kurz nach einem Werder-Spiel. „Die laute Musik hat mich angelockt, ich fand‘s prima.“ Sein Kumpel Lars kommt aus der Neustadt, lässt sich aber zum ersten Mal bei der Veranstaltung blicken. „Ich war berufsmäßig viel für Airbus in Frankreich und Spanien unterwegs“, entschuldigt sich der 46-Jährige.

Womöglich findet er im kommenden Jahr wieder den Weg zum Festival. So wie Konstantin Nagorny, der sogar aus Bremerhaven angereist ist, um das Lastenradrennen nicht zu verpassen. Wobei der 36-jährige Triathlon-Teilnehmer aber vor allem auf den Spaßfaktor setzt. „Ich will nicht gewinnen, nur Spaß haben“, sagt er. So wie alle, die über das Gelände des Summer-Sounds-Festivals schlendern.