Die FDP-Fraktion will, wie berichtet, die Polizei im Land Bremen flächendeckend mit Smartphones und Tablets ausrüsten. (Carsten Rehder/dpa)

Die FDP-Fraktion will, wie berichtet, die Polizei im Land Bremen flächendeckend mit Smartphones und Tablets ausrüsten. Der Senat soll hierfür ein Konzept erstellen, um die Bremer Polizei "endlich ins 21. Jahrhundert zu führen", heißt es in einem entsprechenden Dringlichkeitsantrag an die Bürgerschaft, die in der kommenden Woche tagt. "Klingt zwar innovativ, nur leider haben wir das längst beschlossen", kommentiert dies Sükrü Senkal, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Hinter dem Vorstoß der Liberalen stecke nichts anders "als der Versuch, alten Wein in neuen – vermeintlich eigenen – Schläuchen zu verkaufen”.

Senkal verweist darauf, dass die SPD-Fraktion gemeinsam mit dem grünen Koalitionspartner bereits im November 2017 einen Antrag in die Bürgerschaft eingebracht hat, der den Senat zur Erstellung eines Konzeptes für die Nutzung von mobilen Endgeräten und zum Aufbau eines Messenger-Dienstes auffordert.

„Anmaßend und dreist“

„Diesen Antrag hat das Parlament, übrigens mit den Stimmen der FDP, im März vergangenen Jahres verabschiedet." Das Innenressort habe dann im September in der Innendeputation einen ausführlichen Bericht hierzu vorgelegt. Darin seien der Sachstand, die sich ergebenden Probleme, aber auch die in der Zwischenzeit erzielten Fortschritte dargestellt worden, berichtet der SPD-Innenexperte.

„Jetzt so zu tun, als wäre noch niemand auf die Idee gekommen, die Polizei mit moderner Kommunikationstechnik auszustatten, finde ich anmaßend und dreist“, sagt Sükrü Senkal. Es sei längst bekannt, dass es Hürden bei der Umsetzung dieses Vorhabens gebe. Genau dies habe das Innenressort in seinem Bericht dargelegt. „Und diese Hürden werden angegangen“, betont Senkal. „Aber nicht, weil die FDP dies nun fordert, sondern weil wir dies bereits vor über einem Jahr auf den Weg gebracht haben.“ Der Antrag der FDP-Fraktion bringe die Polizei in der Sache nicht weiter. „Und taugt auch nicht einmal als Wahlkampfmanöver.“