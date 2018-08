Bremen. Der Senat soll im Bundesrat einen Vorstoß unternehmen, um das Steuervermeidungsmodell sogenannter Share Deals einzuschränken. Einen entsprechenden Antrag will die SPD-Bürgerschaftsfraktion in Kürze in den Landtag einbringen. Sie hofft dabei auf Unterstützung ihres grünen Koalitionspartners.

Unter Share Deals versteht man in der Immobilienbranche einen indirekten Kauf von Grundstücken. Dabei werden anstelle des Grundstücks Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft übertragen. Liegt der Anteilserwerb unterhalb von 95 Prozent, fällt keine Grunderwerbssteuer an. Von dieser Gestaltungsmöglichkeit profitieren besonders Investoren, die größere Immobilienpakete kaufen. Sie sparen bei solchen Transaktionen nicht selten mehrere Millionen Euro an Grunderwerbssteuer.

Nach Angaben des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung wurden zwischen 1999 und 2016 gut 70 Prozent aller in Deutschland gehandelten Wohnungen im Rahmen von Share Deals veräußert. Bei der Hälfte wurden weniger als 95 Prozent der Anteile übernommen, sodass die Investoren Grunderwerbssteuer vermeiden konnten. Nach Darstellung der SPD entgingen den Bundesländern auf diese Weise Einnahmen in Höhe von etwa einer Milliarde Euro.

Die Finanzminister haben sich bereits dafür ausgesprochen, dass die Grundsteuerpflicht künftig nur dann nicht greifen soll, wenn ein Investor weniger als 90 Prozent einer Grundstücksgesellschaft erwirbt. Der SPD-Bürgerschaftsfraktion reicht das nicht. Sie befürwortet eine Gesetzesänderung mit dem Ziel, die Steuerprivilegierung der Share Deals ganz abzuschaffen. "Es ist unerträglich, dass normale Leute, die eine Eigentumswohnung oder ein kleines Haus kaufen, Grunderwerbssteuer zahlen sollen, große Investoren aber nicht, wenn sie über eine Grundstücksgesellschaft gleich 250 Wohnungen erwerben", so Fraktionschef Björn Tschöpe.

SPD Bremen Fraktionsvorsitzender Björn Tschöpe. Interview von Jürgen Hinrichs im Cafe Ambiente am Osterdeich. Foto: Karsten Klama