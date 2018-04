Der Landesvorstand um Sascha Aulepp hat sich für den Antrag zur Erhöhung des Mindestlohns ausgesprochen. (dpa)

Die Bremer Sozialdemokraten versammeln sich an diesem Sonnabend in Vegesack zu ihrem Landesparteitag. Nicht nur die Neuwahl des Führungspersonals steht auf der Tagesordnung, die SPD will ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl auch ihr inhaltliches Profil schärfen. Dazu wird voraussichtlich die Forderung nach einer Heraufsetzung des gesetzlichen Mindestlohns von derzeit 8,84 Euro auf 12 Euro pro Stunde gehören. Der Landesvorstand empfiehlt den Delegierten die Annahme eines entsprechenden Vorstoßes aus dem Unterbezirk Bremen-Nord. Der aktuelle Mindestlohn reiche "nicht aus, um ein Leben in Würde zu führen. Damit erreicht man ein Nettoeinkommen von weniger als 1100 Euro monatlich", heißt es in dem Antrag. Angesichts steigender Lebenshaltungskosten – insbesondere für Mieten – müsse dringend eine Erhöhung erfolgen.

Kontroverse Diskussionen verspricht ein Antrag der Jusos zur Jacobs University. Der Parteinachwuchs fordert, die Bezuschussung der Grohner Privathochschule aus der Landeskasse zu stoppen. Allerdings hat das SPD-geführte Wirtschaftsressort erst kürzlich vorgeschlagen, dass Bremen ein Darlehen der Jacobs University übernimmt und die Hochschule dadurch finanziell entlastet. In der Schulpolitik werden sich die Sozialdemokraten voraussichtlich für eine Stärkung der Oberschulen aussprechen. Auch sollen alle Gymnasien verpflichtet werden, die Inklusion umzusetzen.