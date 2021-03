Sarah Ryglewski vertritt die Interessen der Bremer SPD seit 2015 im Bundestag. (Frank Thomas Koch)

Die SPD hat am Sonnabend, 13. März, ihre Direktkandidaten und die Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September bestimmt. Für den Wahlkreis 54 (Bremen I) tritt erneut Sarah Ryglewski an. Die 38-Jährige, seit 2015 Bundestagsabgeordnete und seit 2019 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesfinanzminister, wurde mit 79 von 100 abgegebenen Stimmen nominiert. Direktkandidat für den Wahlkreis 55 (Bremen II) ist wie bei der letzten Bundestagswahl der Bremerhavener Uwe Schmidt. Der 55-jährige bekam 67 von 78 Stimmen, fünf Delegierte enthielten sich. Für die Aufstellung der Direktkandidaten und der Landesliste hatten sich die Sozialdemokraten für eine digitale zweitägige Konferenz entschieden, gewählt wurde per Urnenwahl. Verkündet wurden die Ergebnisse am Sonnabendnachmittag per Livestream aus dem Kwadrat in der Neustadt mit Schalten zu Schmidt und Ryglewski – wobei Letztere allerdings mit Tonproblemen zu kämpfen hatte. Für die Landesliste nominierten die 180 Delegierten Studentin Selin-Ece Arpaz (Listenplatz 3), Schulleiter Derik Eicke (Platz 4), Verwaltungsmitarbeiterin Lizza Besecke (Platz 5) und Berater Dominique Ofcarek (Platz 6).