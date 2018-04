160 Polizeianwärter leisteten 2017 ihren Eid auf Landesverfassung und Grundgesetz. So viele wie nie – was die Kapazitäten ihrer Hochschule an Grenzen bringt. (Frank Thomas Koch)

Weil Bremen zu wenig Polizisten hat, ist in den vergangenen Jahren die Anzahl der Polizeianwärter erhöht worden. Waren es zuvor meist 80 Studierende, vergrößerte Bremen zuletzt die Einstellungsjahrgänge. 160 Polizeianwärter waren es 2017, so viel wie nie. Das brachte aber ein neues Problem mit sich: Nach drei vergleichsweise großen Jahrgängen platzt die Hochschule für öffentliche Verwaltung (HföV) aus allen Nähten. Darunter leidet die Qualität der Ausbildung und das Ausbildungspersonal reicht nicht aus. Darin sind sich so gut wie alle Parteien in Bremen einig. Die CDU-Fraktion hatte die Lage mit einer Großen Anfrage zum Thema gemacht und nach der Antwort des Senats auf die Tagesordnung der Bürgerschaft gesetzt. Nun folgte ein Antrag der SPD-Fraktion, die eine Debatte über eine Hochschule der Polizei anstößt.

"Wir müssen uns Gedanken machen", sagt Sükrü Senkal. Man wolle in Bremen deutlich mehr Polizisten auf der Straße, was aber einen Ausbau der Ausbildungskapazitäten für angehende Polizeibeamte mit sich bringe. Die SPD-Fraktion beschäftige sich schon seit einigen Monaten mit der Zukunft der Hochschule für öffentliche Verwaltung. "Die Einstellungsjahrgänge bei der Polizei Bremen sollen und müssen größer werden, doch dafür fehlen die Räume, Sachmittel und Lehrkräfte“, sagt Senkal. Es sei fraglich, ob die HföV das angesichts der steigenden Ausbildungszahlen in Zukunft noch leisten könne. Hinzu käme auch die Ausbildung für den kommenden Ordnungsdienst sowie Objektschützer. "Deshalb regen wir an, die Gründung einer spezialisierten Hochschule der Polizei oder Hochschule für Innere Sicherheit zu prüfen", so Senkal.

Bislang ist die Hochschule beim Finanzressort angesiedelt. Eine spezialisierte Hochschule der Polizei oder auch Hochschule für Innere Sicherheit könnte künftig aber auch im Innenressort angesiedelt werden. Einen entsprechenden Antrag hat die SPD-Fraktion bereits beschlossen, jetzt liegt dieser auch beim grünen Koalitionspartner vor. In dem Antrag fordert die SPD, dass die Gründung einer solchen Einrichtung für fachspezifische Forschung und zur Aus- und Fortbildung von Anwärtern, Beamten, Quereinsteigern und Angestellten der Polizei vom Senat geprüft werden soll.

Bisher seien die Probleme bei der Ausbildung weitestgehend aufgefangen worden, insbesondere "von engagiertem Lehr- und Ausbildungspersonal und toleranten Studierenden", so Senkal. Das könne aber kein Dauerzustand sein. Bis zum Oktober, wenn wieder 160 junge Menschen im Rathaus stehen und auf ihren ersten Einsatztag warten, müssten Antworten auf die Frage nach der Zukunft der Polizei-Ausbildung in Bremen gefunden werden, so Senkal.

Die Hochschule für öffentliche Verwaltung ist eigentlich auf 240 Studenten ausgelegt, tatsächlich sind es mittlerweile aber 411. Trotz viel Improvisation sei es nicht gelungen, die Qualitätsstandards zu halten, hatte Luise Greuel, Leiterin der Hochschule, dem WESER-KURIER Anfang Dezember gesagt.

Wilhelm Hinners kritisierte in der Landtagssitzung am Mittwoch ebenfalls, dass angesichts von doppelt so vielen Polizeianwärtern die Zahl der Dozenten und die Raumkapazitäten nicht mehr ausreichend sei. Er will einen Antrag für den Haushalts- und Finanzausschuss sowie für die Innendeputation erarbeiten.