Geht es nach der Fraktion der SPD, wird die Abgeordnete Antje Grotheer die Nachfolge von Christian Weber antreten. (Patrice Kunte)

Die SPD-Fraktionsversammlung hat sich für Antje Grotheer als Bürgerschaftspräsidentin ausgesprochen. Am Montagnachmittag kamen die Fraktionsmitglieder zur Sitzung im Plenarsaal zusammen, um über die Nachfolge des im Februar verstorbenen Präsidenten Christian Weber abzustimmen. 24 von 26 anwesenden Abgeordneten votierten für die Sozialdemokratin, einen Gegenkandidaten gab es dabei nicht.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen meiner Fraktion", erklärte Grotheer nach dem Votum. Sie hoffe nun auf die Unterstützung der Abgeordneten der übrigen in der Bürgerschaft vertretenen Parteien.

Schon in der nächsten Landtagssitzung am 27. März könnte Antje Grotheer auch vom Parlament gewählt werden. Der Fraktion mit den meisten Abgeordneten steht das Präsidentenamt zu. Das ist parlamentarischer Brauch.

Mehr zum Thema Nachfolge von Christian Weber in Bremen Antje Grotheer soll Bürgerschaftspräsidentin werden Die SPD-Abgeordnete Antje Grotheer soll Nachfolgerin des verstorbenen Parlamentspräsidenten ... mehr »

Grotheer wäre damit die erste Frau an der Spitze der Bremischen Bürgerschaft. Das Empfinde genauso als Ehre und Verpflichtung, sagte Grotheer, wie das Erbe von Christian Weber anzutreten. „Sollte ich von der Bürgerschaft in dieses Amt gewählt werden, werde ich in den nächsten Monaten das tun, was auch Christian Weber ein Herzensanliegen war, und für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung bei der Bürgerschafts- und Europawahl am 26. Mai werben“, so Grotheer.

Derzeit ist Antje Grotheer stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Die Abgeordnete war vor ihrer Karriere in Verwaltung und Politik als Rechtsanwältin tätig.