Andreas Bovenschulte (SPD, l), von seiner Partei vorgeschlagen als Präsident des Senats und Bürgermeister in Bremen, und Carsten Sieling (SPD), Bremens amtierender Bürgermeister, der von seinem Amt zurückgetreten ist, verfolgen den außerordentlichen SPD-Parteitag. Der Parteitag entscheidet über den rot-grün-roten Koalitionsvertrag. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Die Bremer Sozialdemokraten bekennen sich zu einem rot-grün-roten Regierungsbündnis für die kommenden vier Jahre. Auf einem außerordentlichen Landesparteitag in Vegesack hat die Basis am Sonnabend ein klares Votum abgegeben. Von 166 Delegierten stimmten 162 für die Annahme des Koalitionsvertrages, den die Unterhändler von SPD, Grünen und Linken in den vergangenen Wochen ausgehandelt hatten. Vier enthielten sich.

Landesvorsitzende Sascha Aulepp trat in ihrem Redebeitrag sehr engagiert für die Inhalte des Vertrages ein. „Rot-Grün-Rot ist ein Aufbruch, ist ein Anfang“, sagte sie. Das Bremer Bündnis könne durchaus Symbolcharakter für Entwicklungen auf Bundesebene haben. Zu den wichtigsten Elementen des Koalitionsvertrages zählte Aulepps die Kapitel zu Bildung, Wohnungsbau und sozialer Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. So sei es unter anderem gelungen, in der Bildungspolitik den Grundsatz festzuschreiben, „dass Ungleiches ungleich behandelt werden muss“. Soll heißen: In die Schulen der ärmeren Stadtteile, in denen viele Kinder aus bildungsfernen Familien leben, soll mehr Geld investiert werden als andernorts.

In der Aussprache über das Vertragswerk gab es nur punktuelle Kritik – wobei von vornherein klar war, dass Nachverhandlungen nicht möglich sein würden. Der Parteitag hatte nur die Wahl zwischen Annahme und Ablehnung. Als zu schwach wurde beispielsweise das Bekenntnis zum Ausbau der Ganztagsschulen bemängelt. Auch einige Aussagen des Koalitionsvertrages zu Stadtteilproblemen wurden hinterfragt. Den Tenor der Debatte brachte aber der Bürgerschaftsabgeordnete Volker Stahmann auf den Punkt. „Ja, es gibt Unzulänglichkeiten, ja, es gibt Mängel, aber im Kern ist es doch ein guter Vertrag.“

Vertrauensvorschuss für Andreas Bovenschulte

Der Fraktionsvorsitzende der Bürgerschaftsfraktion ist am Sonnabend auf dem Landesparteitag in Vegesack zum Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters bestimmt worden. 140 Delegierte votierten für ihn, das entspricht 95,3 Prozent. Es gab drei Gegenstimmen. Bovenschultes Wahl zum Bürgermeister Mitte August in der Bürgerschaft ist damit so gut wie sicher. Zuvor hatte Bovenschulte die Delegierten mit einer kämpferischen Rede überzeugt. Bovenschulte nahm für die SPD in Anspruch, die Interessen der Mitte der Gesellschaft, vor allem die der Arbeitnehmer, zu vertreten. Die künftige rot-grün-rote Koalition sei „das Bündnis des gesunden Menschenverstandes“. Den ausgehandelten Vertrag bezeichnete Bovenschulte als „eine Riesenchance, eine weitere werden wir nicht kriegen“.