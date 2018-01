Begrüßte am Freitag die Gäste der SPD-Jahresauftaktveranstaltung in Walle: Sascha Karolin Aulepp, Vorsitzende der SPD-Landesorganisation. (Christina Kuhaupt)

Zunächst sah Ralf Stegner müde aus, doch er redete sich rasch in Rage. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende und Fraktionschef in Schleswig-Holstein kam am Freitagabend direkt von Berlin zum politischen Jahresauftakt der Bremer SPD in die Waller Union Brauerei. Nach einem Bier zur Stärkung machte Stegner deutlich, wie skeptisch er das Ergebnis der Sondierungsgespräche in Berlin sieht.

Bei den Verhandlungen hätten CDU/CSU fast alle SPD-Vorschläge blockiert. Seine Skepsis gegenüber einer Großen Koalition sei in dieser Woche in manchen Punkten noch gewachsen. „Wir müssen nicht um jeden Preis reagieren“, sagte er. Aber manchmal habe man nur eine schlechte und eine sehr schlechte Alternative. Die sehr schlechte seien Neuwahlen. Nun müsse die Basis entscheiden.

Seine Skepsis teilt auch Bremens SPD-Landeschefin Sascha Karolin Aulepp. Vor rund 300 Gästen holte sie kräftig aus, besonders gegen die Bremer CDU. Der Bürgerschaftsfraktion warf sie Klamauk vor, sprach von heißer Luft und Rohrkrepierern. „Das ist ein ganz trauriges Bild, was die da abgeben“, befand sie. Zum Haushalt habe die CDU keinen einzigen Änderungsantrag gestellt, und der Vorstoß von Thomas Röwekamp und Jens Eckhoff zum Neustädter Hafen sei „ausgemachter Blödsinn“.

Aber sie räumte auch Versäumnisse der eigenen Partei ein. Die SPD müsse an ihrem Profil arbeiten, mahnte Aulepp. „Erschütternd“ bleibe das Abschneiden bei der Bundestagswahl, da gebe es nichts zu beschönigen. Nun müsse man allen, „die uns nicht abnehmen, dass wir uns um ihre soziale Lage kümmern, zeigen, dass wir das doch tun“. Rot-Grün in Bremen werde mehr Geld für Schulen und Kitas ausgeben sowie Wohnraum schaffen – was aber nicht gehe ohne weitere Verdichtung. Kritik daran müsse man aushalten. Wichtiger als „Luxusprobleme wie das Verschwinden einer Rennbahn“ seien bezahlbare Wohnungen.