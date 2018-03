Bislang zahlt gut die Hälfte der Eltern für die Kinderbetreuung. Künftig könnten alle Familien von Gebühren befreit werden. (dpa)

Nun sollen die Kita-Gebühren vermutlich auch in Bremen abgeschafft werden. Ob und wie dies geschehen soll und vor allem, wie es finanziert werden kann, darüber diskutieren an diesem Montagnachmittag die Bremer Regierungsfraktionen. SPD und Grüne wollen dazu einen Antrag beschließen. Die Opposition hatte das Thema für die Bürgerschaftssitzungen in dieser Woche auf die Tagesordnung gesetzt.

Bei der SPD geht es um das Ziel, die Gebühren für Kindergärten ab Sommer 2019 für alle Eltern abzuschaffen. Bislang zahlen 56 Prozent der Eltern, die ein geringes Einkommen haben, kein Geld für die Kita. Besser verdienende Familien dagegen zahlen teils saftige Gebühren. Die Kosten dafür, auf die Gebühren zu verzichten, liegen für Bremen voraussichtlich bei mindestens 18 Millionen Euro pro Jahr.

Die Grünen wollen verschiedene Modelle der Beitragsfreiheit diskutieren: Einige favorisieren es, das erste Kita-Jahr gebührenfrei zu machen, andere ziehen vor, das letzte Kita-Jahr vor der Schule kostenlos anzubieten. „Wichtig ist, dass die Finanzierung des beschlossenen Kita-Ausbaus und die Qualität der Betreuung gesichert sind. Die Abschaffung von Gebühren darf nicht zu Lasten dieser bereits beschlossenen Ziele gehen“, sagt der grüne Bildungspolitiker Matthias Güldner.

Die rot-grüne Landesregierung steht bei den Kita-Gebühren unter Druck: Zuletzt beschloss Niedersachsen, die Kitas von Gebühren zu befreien. Auch im Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung ist eine schrittweise Gebührenbefreiung das Ziel. Zuletzt hatte der designierte CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder gefordert, die Kindergartengebühren im Elementarbereich schon ab Sommer dieses Jahres abzuschaffen.

Auch die Linke fordert seit Längerem, schrittweise auf Gebühren zu verzichten. Die Linksfraktion will mit dem ersten Kita-Jahr beginnen, die FDP dagegen möchte zunächst das letzte Kita-Jahr vor der Schule kostenlos anbieten.