Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Björn Fecker (Frank Thomas Koch)

„Ich erwarte von allen Politikerinnen und Politikern, dass sie sich bei politisch motivierten Gewalttaten von rechts wie von links klar abgrenzen und Stellung beziehen. Da fehlt mir in Bremen eine geschlossene Haltung.“ Nach dieser Breitseite von Polizeipräsident Lutz Müller im Interview mit dem WESER-KURIER am Freitag melden sich nun die Innen- und Sicherheitspolitiker zu Wort. Während Rot-Grün die Kritik nicht gelten lassen will, hält unter anderem die CDU sie für richtig.

„In jeder Debatte, egal ob zu rechts- oder linksextremer Gewalt, verurteilen wir das entschieden“, sagt Sükrü Senkal. „Gewalt, egal welcher Couleur, ist nicht akzeptabel. Und Extremismus schon mal gar nicht. Auf unsere Fraktion kann die Kritik nicht zutreffen.“ Der innenpolitische Sprecher der SPD betont, die Fraktion spräche auch die zuletzt verstärkte Zunahme von Gewalttaten aus der linken Szene immer wieder an, zum Beispiel auch in der nicht-öffentlichen Parlamentarischen Kontrollkommission und im Rechtsausschuss.

Senkal: „Wir fragen nach Erkenntnissen, wir lassen uns berichten, auch wenn das nicht immer öffentlich geschieht. Und wir sind die Letzten, die der Polizei nicht den Rücken stärken.“ Die SPD habe unter anderem schon beim ersten Angriff auf die Geschäftsstelle der Gewerkschaft der Polizei Anfang 2016 „sofort und entschieden Stellung bezogen“.

Beim grünen Koalitionspartner erinnert Björn Fecker als innenpolitischer Sprecher an die Diskussionen in der Bürgerschaft nach dem G 20-Gipfel in Hamburg. „Da gab es fraktionsübergreifend eine klare und einheitliche Botschaft. Die Kritik halte ich für nicht zutreffend.“ Auch die Grünen hätten bisher immer deutlich gemacht, dass Gewalt kein legitimes Mittel zur Durchsetzung von Interessen und damit zu verurteilen sei. „Alle Extremismusformen müssen bekämpft werden.“

Gewalttaten wie die abgefackelten Fahrzeuge der Polizeigewerkschaft seien immer wieder auch in der Innendeputation angesprochen worden. Fecker betont aber auch, dass man rechts- und linksextreme sowie religiös motivierte Gewalt nicht gleichsetzen dürfe. „Es gibt unterschiedliche Zielgruppen, deshalb braucht man unterschiedliche Konzepte.“

"Ich sehe nicht, dass irgendjemand Gewalt legitimiert"

Darauf verweisen auch die Linken: In Einordnung wie Bekämpfung müsse man Gewalt von rechts und links unterscheiden. Kristina Vogt, Fraktionschefin und sicherheitspolitische Sprecherin: „Eine Gleichsetzung ist falsch. Die sogenannte Hufeisentheorie kann man bei diesem Thema nicht anwenden. Das bestätigen alle Leute vom Fach. Auch im Innenressort wird immer wieder darauf verwiesen, dass es qualitative Unterschiede gibt.“

Weder die linksextreme noch die rechtsextreme Szene sei gutzuheißen, sagt Vogt. Grundsätzlich hält auch sie Müllers Kritik für nicht angebracht. „Ich sehe nicht, dass irgendjemand Gewalt legitimiert. Wir hatten genug Debatten, in denen alle gesagt haben, dass Gewalt weder von rechts noch links ein Mittel sein darf.“ Nicht angesprochen fühlt sich auch die FDP. „Wir können mit der Kritik nicht gemeint sein“, sagt Peter Zenner, Experte für Sicherheit.

„Als freie Demokraten ist es für uns wichtig, dass der Rechtsstaat gesichert wird. Wir gehen davon aus, dass die Polizei Straftaten ermittelt, egal von welcher Seite sie kommen. Wir nutzen jede Gelegenheit, um das zum Ausdruck zu bringen.“ Bei Wilhelm Hinners (CDU) rennt der Polizeipräsident „offene Türen ein“. Der Vorsitzende der Deputation findet, dass Müller in seiner Einschätzung nicht falsch liegt.

Beifall aus dem rechten Parteienspektrum

„Bei einer Mehrheit von Rot-Grün hat der Polizeipräsident recht. Es gibt die Bereitschaft, linke Gewalt eher zu tolerieren als rechte“, sagt Hinners. Auch deshalb stelle er immer wieder den Antrag auf einen regelmäßigen Lagebericht zu linksextremer Gewalt, wie es ihn auch über rechte Gewalt gibt. „Aber die Bereitschaft von Rot-Grün ist dazu nicht da. Grundsätzlich gilt, dass sowohl rechte als auch linke Gewalt in der politischen Auseinandersetzung nichts zu suchen haben. Beides ist zu diffamieren.“

Auch aus dem rechten Parteienspektrum und von der Polizei bekommt Müller Beifall. Wie Hinners fordert auch Jan Timke (BiW) eine Berichterstattung über die linksextreme Szene. „Was im Bereich des Rechtsextremismus gemacht wird, ist richtig und wichtig. Aber mir fehlt die gleiche Intensität bei linksextremistischer Gewalt“, sagt Timke. Frank Magnitz (AfD): „Polizeipräsident Lutz Müller liegt richtig mit der Einschätzung, dass der linke Terror in Bremen ein mehr als beunruhigendes Niveau erreicht hat.“

Jürn Schulze, Landesvorsitzender der Polizeigewerkschaft, drückt es so aus: „Sobald eine rechtsextreme Tat bekannt wird, stürzen sich alle Seiten darauf und ächten diese zu Recht. Bei vermeintlich linken Taten ist die Zurückhaltung dagegen sehr groß, obwohl diese qualitativ unseren Rechtsstaat in gleicher Weise gefährdet.“