Klaus Möhle, SPD (Christina Kuhaupt)

Die Sozialdemokraten sehen keinen Grund, sich im Nachhinein von der Zusammenarbeit mit dem insolventen privaten Jugendhilfeträger Akademie Kannenberg zu distanzieren. "Da sind sicher Fehler passiert, aber in der besonderen Situation der Jahre 2015/16 waren wir froh, jemanden wie Kannenberg zu haben", sagt der sozialpolitische Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Klaus Möhle. Er reagiert damit auf einen Bericht des WESER-KURIER über einen bevorstehenden Vergleich mit dem Kannenberg-Insolvenzverwalter. Bremen wird demnach auf Forderungen in Höhe von rund vier Millionen Euro sitzen bleiben. Die CDU hat der Sozialbehörde in diesem Zusammenhang vorgeworfen, sich bei der Kontrolle Kannenbergs als überfordert erwiesen zu haben (wir berichteten).

Die Akademie Kannenberg hatte auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Auftrag der Sozialbehörde mehrere Betreuungseinrichtungen für jugendliche Migranten geschaffen und für deren Betrieb von der Verwaltung regelmäßige Abschlagszahlungen erhalten. 2017 geriet Kannenberg in wirtschaftliche Schieflage und im November schließlich in die Pleite. Der genannte Betrag ist die Summe der Gelder, die Kannenberg der Behörde eigentlich noch schuldet, die aber wegen der Insolvenz nicht mehr eingetrieben werden können.

Für Klaus Möhle ist klar: Akademie-Betreiber Lothar Kannenberg verfügte nicht über die wirtschaftliche Kompetenz, um ein größeres Netz von Betreuungseinrichtungen zu betreiben und auf starke Schwankungen in der Auslastung angemessen zu reagieren. "Der hat das gegen die Wand gefahren", so Möhle. Doch wer heute mit zeitlichem Abstand zu den Ereignissen des Jahres 2015/16 den Stab über Kannenberg und die Sozialbehörde breche, der verkenne den Handlungsdruck, unter dem man damals gestanden habe. "Wir hatten 2000 jugendliche Flüchtlinge in der Stadt, das herkömmliche Jugendhilfesystem geriet völlig aus den Fugen", gibt der SPD-Sozialpolitiker zu bedenken.

In dieser Situation habe sich Kannenberg als Helfer in der Not angeboten und zunächst ja auch entscheidend dazu beigetragen, dass die Flüchtlinge nicht auf der Straße standen. Möhle: "Dass Kannenberg nicht über ausreichend ökonomischen Sachverstand verfügte, hat sich später herausgestellt. Aber ich bekenne mich dazu, dass ich dafür war, mit ihm zusammenzuarbeiten. Eine bessere Lösung hatten wir nicht, denn es gab keine anderen Anbieter." Das wisse auch die CDU, die damals gegen alle entsprechenden Beschlüsse gewesen sei, aber selbst kein Konzept für die Bewältigung des Zustroms junger unbegleiteter Flüchtlinge gehabt habe.

Das Thema Kannenberg wird am kommenden Donnerstag die Sozialdeputation beschäftigen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 15.15 Uhr im Sitzungsraum Börsenhof A der Bürgerschaft (Eingang Marktstraße).