Die Belange der Beschäftigten in Kindertagesstätten sind bisher zu kurz gekommen, findet der SPD-Unterbezirkschef Bremen-Stadt, Falk Wagner. (Christina Kuhaupt)

In der Debatte um den Ausbau der Kindertagesstätten will sich die SPD dafür einsetzen, dass die Qualität der Betreuung und die Situation der Beschäftigten einen höheren Stellenwert erhalten. "Nach der grundsätzlichen Entscheidung für die Beitragsfreiheit muss jetzt eine Qualitätsdebatte folgen", sagte der SPD-Unterbezirkschef Bremen-Stadt, Falk Wagner, nach einem Workshop, zu dem die Sozialdemokraten Erzieherinnen, Eltern und Verbandsvertreter eingeladen hatten.

Wie berichtet, hatten sich die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen im März dafür ausgesprochen, dass Eltern ab Sommer 2019 nichts mehr für die Betreuung ihrer Drei- bis Sechsjährigen in Bremens Kindertagsstätten bezahlen müssen. Gut und richtig, findet Falk Wagner. Doch neben der Beitragsfreiheit, der Verlässlichkeit der Betreuung und dem immer wichtiger werdenden vorschulischen Bildungsauftrag der Einrichtungen seien die Belange der Beschäftigten bisher zu kurz gekommen.

Dabei seien Verbesserungen auf diesem Gebiet unverzichtbar, wenn sich junge Leute auch künftig für den Beruf des Erziehers interessieren sollen. "Wir brauchen da eine aufholende Entwicklung", so Wagner. Bisher sei es so, dass Erzieher vier Jahre lang eine unbezahlte Ausbildung durchlaufen und erst im fünften Jahr eine bescheidene Ausbildungsvergütung erhalten.

Wagner: "Warum sollten Leute das machen, wenn sie in der gleichen Zeit Sozialpädagogik studieren und dadurch ganz andere Karrieremöglichkeiten und eine vielfältigere berufliche Verwendung erreichen können?" Die Zukunft des Erzieherberufs liegt für die Sozialdemokraten in einer dualen statt in einer schulischen Ausbildung. Modellhaft soll ein solches Projekt zum 1. August in Bremen starten. 50 Azubis beginnen dann eine sogenannte praxisintegrierte Ausbildung, die auch eine entsprechende Vergütung beinhaltet.

"Das kostet Bremen ordentlich Geld, aber nur so wird der Einstieg in den Beruf attraktiver", ist Falk Wagner überzeugt. Wünschenswert sei auch eine bessere Bezahlung für ausgebildete Erzieher, die Zusatzqualifikationen erworben haben oder in Kindertagesstätten in Stadtteilen mit Problemen arbeiten. Gerade in diesen Quartieren ist die Betreuungsquote der Kinder im Kita-Alter derzeit am geringsten. In Gröpelingen etwa liegt sie lediglich bei einem Drittel. Auch das muss nach Ansicht der Sozialdemokraten anders werden.