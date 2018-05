Fraktionschef Björn Tschöpe (Koch)

Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hat während einer Klausurtagung auf Schloss Etelsen (Kreis Verden) ein mehrteiliges Antragspaket beschlossen. Einer der Punkte sieht ein Modellprojekt in Gröpelingen vor, mit dem ein flächendeckendes WLAN-Netz im Stadtteil geschaffen werden soll. Das teilte die Fraktion am Freitag mit. Bei den Initiativen hoffen sie auf die Unterstützung ihres grünen Koalitionspartners. Weitere von der SPD beschlossene Punkte sind kostenloser Eintritt in Museen, gebührenfreie Nachbarschaftsfeste und ein Nachbarschaftspreis.

Bei der Tagung in Etelsen beschäftigten sich die SPD-Abgeordneten verstärkt mit der Frage "Wann ist eine Stadt nicht nur irgendein Ort – sondern ein Zuhause?" „Bei allen großen politischen Aufgaben, um die wir uns täglich kümmern und die wir täglich diskutieren, vom Länderfinanzausgleich bis hin zur finanziellen Zukunft der Geno, stellen wir bei unseren Gesprächen mit Bürgern immer wieder fest, dass es oft gerade vermeintlich kleine Themen sind, die sie ganz konkret beschäftigen”, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende, Björn Tschöpe. Bei der Klausur hätten sich die Sozialdemokraten einiger dieser Themen angenommen, um mit Anträgen konkret in den Quartieren und Nachbarschaften anzusetzen. Das nun beschlossene Antragspaket steht deshalb unter dem übergreifenden Titel „Bremen und Bremerhaven – ein Zuhause“. Die Anträge im Überblick.



Freies WLAN für Gröpelingen: Die SPD will ein Modellprojekt starten, um den sozial benachteiligten Stadtteil flächendeckend mit einem WLAN-Netz zu versehen. Dazu soll der Senat mit der Bremer Freifunk-Initiative sprechen und Lösungen finden, wie das Projekt umgesetzt werden kann. Geprüft werden soll, inwieweit die vorhandene öffentliche sowie auch frei gemeinnützige und kommerzielle Infrastruktur genutzt werden kann. Die SPD fordert den Senat auf, der Freifunk-Initiative die erforderlichen Dachflächen und Server zur Verfügung zu stellen. Falls sich kein entsprechendes Pilotprojekt realisieren lasse, solle der Bürgerschaft ein Alternativkonzept vorgelegt werden.

Kostenloser Eintritt in Museen: Nach dem Willen der SPD-Fraktion soll es ab 2019 einen Tag in der Woche geben, an dem der Eintritt in alle öffentlichen Museen kostenlos ist. Dafür soll mit den Museen ein einheitlicher Wochentag festgelegt werden. Zudem sollen mit privaten und freien Museen Gespräche geführt werden, ob und wie sie sich an dem kostenfreien Museumstag beteiligen. Den Antrag kommentierte am Freitag umgehend Miriam Strunge (Die Linke): „Schön, dass die SPD unseren Vorschlag aus der Bürgerschaft aufgreift und einen freien Eintrittstag pro Woche in den Museen einführen will." Der konkrete SPD-Antrag sei aber nur als halbherzig zu bezeichnen. Statt die Museen verbindlich mit zusätzlichen öffentlichen Geldern auszustatten, um die Ausfälle bei den Einnahmen gegenzufinanzieren, werde nur ein Modellprojekt ohne Finanzzusagen angekündigt.



Nachbarschaftsfeste: Da es für Feste in der Nachbarschaft diverse organisatorische und bürokratische Hürden gibt, die mit Gebühren für die Genehmigung einhergehen, soll es einfachere Lösungen geben. Nachbarschaftsfeste sollen mit niedrigem bürokratischen Aufwand gebührenfrei gefeiert werden können. Dafür soll es ein Ortsgesetz zur Änderung der Kostenordnung geben.



Nachbarschaftspreis: Die SPD-Fraktion will das Engagement in den Quartieren und Nachbarschaften unterstützen und würdigen. „Bremen und Bremerhaven – ein Zuhause“ – unter diesem Titel lobt die Fraktion daher aus Privatmitteln der Abgeordneten einen Preis für besonderes Engagement im Land Bremen aus.