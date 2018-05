Freies WLAN für Gröpelingen: Ein Modellprojekt soll den Stadtteil flächendeckend mit einem WLAN-Netz versehen. (DPA/ Hauke-Christian Dittrich)

Die Bremer SPD-Fraktion hat während einer Klausurtagung auf Schloss Etelsen (Kreis Verden) ein mehrteiliges Antragspaket beschlossen. Einer der Punkte sieht ein Modellprojekt in Gröpelingen vor, durch das ein flächendeckendes WLAN-Netz im Stadtteil geschaffen werden soll. Das teilt die SPD-Fraktion am Freitagvormittag mit. Bei mehreren inhaltlichen Initiativen hoffen sie auch auf die Unterstützung ihres grünen Koalitionspartners. Weitere von der SPD beschlossene Punkte sind kostenloser Eintritt in Museen, gebührenfreie Nachbarschaftsfeste und ein Nachbarschaftspreis.

Bei der Tagung in Etelsen beschäftigten sich die SPD-Abgeordneten vorwiegend mit der Frage "Wann ist eine Stadt nicht nur irgendein Ort – sondern ein Zuhause? „Bei allen großen politischen Aufgaben, um die wir uns täglich kümmern und die wir täglich diskutieren – vom Länderfinanzausgleich bis hin zur finanziellen Zukunft der Geno – immer wieder stellen wir bei unseren Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort fest, dass es oft gerade vermeintlich kleine Dinge, kleine Themen sind, die sie ganz konkret beschäftigen”, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende, Björn Tschöpe.

Bei der Klausur hätten sich die Sozialdemokraten einiger dieser Themen angenommen, um mit Anträgen konkret in den Quartieren und Nachbarschaften anzusetzen. Das nun beschlossene Antragspaket steht daher unter dem übergreifenden Titel „Bremen und Bremerhaven – ein Zuhause“.

Die Anträge im Überblick:

Kostenloser Eintritt in Museen: Nach dem Willen der SPD-Fraktion soll es ab 2019 einen Tag in der Woche geben, an dem der Eintritt in alle öffentlichen Museen kostenlos ist. Dafür sollen nun die Voraussetzungen geschaffen und gemeinsam mit den Museen ein einheitlicher Wochentag festgelegt werden, damit es nicht zu einem Flickenteppich von unterschiedlichen eintrittsfreien Tagen kommt. Zudem sollen mit privaten und freien Museen Gespräche darüber geführt werden, ob und wie sie sich an dem kostenfreien Museumstag beteiligen.

Freies WLAN für Gröpelingen: Es soll ein Modellprojekt werden, um den Stadtteil flächendeckend mit einem WLAN-Netz zu versehen. Dazu soll der Senat nun mit der Bremer Freifunk-Initiative sprechen und Lösungen finden, wie das Projekt umgesetzt werden kann.

Nachbarschaftsfeste: Da es für Feste in der Nachbarschaft diverse organisatorische und bürokratische Hürden gibt, die zudem mit Gebühren für die Genehmigung verbunden sind, soll es einfachere Lösungen geben. Künftig sollen derartige Straßenfeste veranstaltet werden können, ohne dass dafür Gebühren erhoben werden.

Nachbarschaftspreis: Die Abgeordneten der SPD-Fraktion wollen das Engagement in den Quartieren und Nachbarschaften unterstützen und würdigen. „Bremen und Bremerhaven – ein Zuhause“ – unter diesem Titel lobt die Fraktion daher aus den Privatmitteln der Abgeordneten einen Preis für besonderes Engagement in unserem Bundesland aus. Der Preis soll sich dabei nicht nur an Initiativen, Vereine und Projekte richten, die sich für die Lebensqualität in unseren Städten, Stadtteilen oder Quartieren einsetzen, Auch „stille Helfer“, die einfach etwas für ihre Nachbarschaft tun, ohne dies an die ‚große Glocke‘ zu hängen, sollen durch den neuen Preis der SPD-Bürgerschaftsfraktion gewürdigt werden können. Ausgezeichnet werden sollen kreative Ideen, Konzepte und Taten, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger für das nachbarschaftliche Zusammenleben, für soziale Integration oder ein lebendiges Miteinander in den einzelnen Quartieren einsetzen.