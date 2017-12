Die Bremer SPD-Fraktion setzt sich für eine Umstrukturierung von Immobilien Bremen (IB) ein und reagiert damit auf die zunehmende Kritik der vergangenen Wochen. Grund dafür ist vor allem der geplante Kita-und Schulausbau, der Bremen in den kommenden Monaten und Jahren bevorsteht. Die Fraktion zweifelt daran, dass IB dieser Aufgabe in ihrer jetzigen Form gerecht werden kann, und fordert deshalb vom Senat ein neues Konzept, wie der zeitnahe Bau der benötigten Immobilien sichergestellt werden kann. Das geht aus einem Bürgerschaftsantrag hervor, den die Sozialdemokraten am Montag verabschiedet haben und der dem WESER-KURIER vorliegt.

Der Eigenbetrieb ist derzeit für die Verwaltung und Instandhaltung von etwa 2000 öffentlich genutzten Grundstücken und Gebäuden zuständig. Dieser Aufgabe komme das Unternehmen zwar größtenteils auch nach, doch für umfangreiche Neubauprogramme sei IB nicht ausreichend aufgestellt, meint die SPD. Das zeichnete sich bereits in den vergangenen Wochen ab. Verzögerungen bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen hatten gerade im Betreuungs- und Bildungsbereich zuletzt für großen Unmut gesorgt. Unter anderem bezeichnete die CDU IB als den Flaschenhals für alle wichtigen bildungspolitischen Projekte. Die Übersicht über Bauprojekte sei verloren gegangen, weshalb eine modernisierte Schulstandortplanung überfällig sei. Die Linke forderte zudem, keine weiteren Schulen in Ganztagsschulen umzuwandeln, solange nicht die dafür notwendigen Baumaßnahmen abgeschlossen sind.

Übernahme durch Gewoba?

Wie berichtet, sollen in Bremen unter anderem sechs neue Grundschulen entstehen, hinzu kommen viele benötigte Anbauten, und auch für Inklusion und Ganztagsbetreuung braucht es zusätzliche Räume. Laut den Sozialdemokraten fehlen IB nicht nur die personellen Ressourcen für diesen Umbau, sondern auch die nötigen Strukturen. Das Unternehmen sei zu einer Zeit geschaffen worden, in der Experten die demografische Schrumpfung der Städte prognostizierten. Nun müsse so schnell wie möglich auf die gesellschaftlichen Entwicklungen reagiert werden. Immobilien Bremen personell aufzustocken, sei zwar eine Option, aufgrund der vergleichsweise unattraktiven Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst sei es jedoch schwer, geeignete Fachkräfte zu rekrutieren.

Wie aus dem Antrag hervorgeht, fordert die SPD-Fraktion den Senat deshalb dazu auf, zu prüfen, ob das Neubauprogramm auch von anderen öffentlichen Gesellschaften und Unternehmen übernommen werden könnte, wie etwa von der Gewoba oder von der Brebau. Auch private Dritte dürften von dieser Diskussion nicht ausgenommen werden. Laut dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Björn Tschöpe hat man in Städten wie Berlin mit einer solchen Auslagerung bereits positive Erfahrungen gemacht. „Und wenn es nur auf Zeit ist“, sagt er.

Konzept bis Ende April

In Bremen fehle es an einer Struktur, die einen Überblick über alle zur Verfügung stehenden Immobilien hat und diese auch je nach Bedarf auswertet. Konkret bedeutet dieser Vorwurf, dass die Stadt zwar das Vorkaufsrecht auf einige Grundstücke und Immobilien hat, doch im schlimmsten Fall gar nichts davon weiß und Grundstücke verkauft, auf denen eigentlich neue Schulen und Kindertagesstätten entstehen könnten. „Es ist nur sinnvoll, bereits im kommunalen oder staatlichen Besitz befindliche Flächen und Gebäude heranzuziehen, bevor man sie von Dritten erwerben muss“, so Tschöpe.

Um die Umsetzung der Bauten zu beschleunigen, sprechen sich die Sozialdemokraten zudem für eine serielle Bauweise aus. Damit habe man bereits in den 1970er-Jahren bei Kindertagesstätten gute Erfahrungen gemacht. Gemeint ist eine Bauweise, die mit vorgefertigten Elementen arbeitet, ähnlich wie bei Plattenbaukomplexen in Wohnsiedlungen. „Ein solches Konzept ließe sich leicht auf alle benötigten Schulen und Kitas übertragen und spart viel Zeit“, sagt Tschöpe. „Individuelle Abweichungen sind auch dabei möglich.“

Wenn es nach der SPD-Fraktion geht, soll der Senat möglichst bald ein Konzept präsentieren – im Idealfall bis Ende April kommenden Jahres.