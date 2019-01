Die Mainzer Ministerpräsidentin Malu Dreyer in der Waller Union-Brauerei. (Kuhaupt)

Entschlossenheit zur Verteidigung des Rathauses, auch wenn der Rückenwind aus dem Bund fehlt. Das war die Botschaft, die am Freitagabend vom Neujahrsempfang der SPD ausgehen sollte. Rund 400 Parteimitglieder hat sie erreicht. Rekordbeteiligung bei der Jahresauftaktveranstaltung der Bremer Sozialdemokraten in der Waller Union-Brauerei, und auch das durfte man vielleicht als kleines Zeichen dafür werten, dass sich die traditionsreiche Partei, die das kleinste Bundesland seit 73 Jahren regiert, trotz dürftiger Umfragewerte noch lange nicht aufgegeben hat.

Bei Bier und Grünkohlsuppe tankten die Genossen Zuversicht, dass es bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai zumindest gelingen wird, den Status als stärkste Partei zu verteidigen und damit erneut die Regierungsbildung beanspruchen zu können. Die Aufgabe, dem Parteivolk diesen Optimismus einzuimpfen, war insbesondere der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer zugedacht. Die 57-Jährige hatte 2016 in ihrem Bundesland den letzten großen Sieg für die Sozialdemokraten eingefahren. Von wem, wenn nicht von ihr soll man lernen, wie so etwas geht?

Ein Patentrezept für Wahlsiege hatte natürlich auch Dreyer nicht im Gepäck, doch sie konnte den Genossen zumindest vermitteln, dass man seine Erfolge gut verkaufen muss, wenn man gewinnen will. Und Erfolge habe die Bremer SPD doch vorzuweisen. Bremen habe den Strukturwandel nach dem Niedergang der Werftindustrie gut bewältigt. „Ihr habt auf Zukunft gesetzt“, schmeichelte Malu Dreyer ihren Gastgebern. Gemeint war der Ausbau des Wissenschaftsstandortes und die Entwicklung von High-Tech-Gewerbe, das sich an diese universitären Strukturen anlehnt. Dreyer lobte auch die im kommenden Betreuungsjahr anstehende Gebührenfreiheit für Kindertagesstätten. „Das ist wichtig, weil Bildung heutzutage in der Kita beginnt“, sagte Dreyer, „und es darf niemals vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob Kindern diese Chance zuteil wird.“ Tosender Beifall.

Zuvor hatten SPD-Landeschefin Sascha Aulepp und Bürgermeister Carsten Sieling das Publikum auf das Wahljahr eingestimmt. Über sieben Jahrzehnte sozialdemokratischer Regierungsverantwortung in Bremen machten stolz, so Sieling, „aber das erbt man nicht, man muss sich das Vertrauen immer wieder neu erwerben“. Der Bürgermeister nahm für sich in Anspruch, in den vergangenen Jahren die Weichen richtig gestellt zu haben. Beim Wirtschaftswachstum sei man die Nummer eins im Norden, Zehntausende sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze seien neu entstanden. Auch die finanzielle Gesundung Bremens schreite voran. Nach langen Jahren der Haushaltskonsolidierung gebe es ab 2020 neue Spielräume für ein „Jahrzehnt der Investitionen, nicht nur in Beton, sondern in die Köpfe der Menschen“, sagte der Bürgermeister mit Blick auf die Herausforderungen in der Bildungspolitik. Lang anhaltenden Applaus gab es auch für die Forderung des Bürgermeisters nach einem höheren Mindestlohn. Wer in Vollzeit arbeite, müsse davon leben können, ohne sich den Lohn vom Jobcenter aufstocken zu lassen.