Die Polizei sucht Zeugen. (Carsten Rehder)

Am Abend des 1. Mai wurde ein SPD-Büro in der Neustadt mit Steinen beworfen. Außerdem brannte in Bremen-Mitte ein Zivilwagen der Polizei, teilte diese mit.

Demnach wurde gegen 21.50 Uhr in der Straße Am Wall ein brennendes Auto gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Bei dem Auto handelt es sich um einen zivilen Wagen der Polizei Bremen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wenige Minuten später bewarfen laut Polizei zwei Unbekannte in der Straße Am Neuen Markt die Scheiben eines SPD-Büros mit Steinen. Sie richteten einen Sachschaden von circa 5000 Euro an. Anwohner sahen zwei dunkel gekleidete Radfahrer in Richtung Werdersee flüchten.

Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888

entgegen.

Generell verliefen die Maidemonstrationen laut Polizei friedliche, es kam zu wenigen Verstößen. Rund 1400 Teilnehmer von unterschiedlichen Demos zogen durch die Stadt.