Das Aladin in Bremen-Hemelingen steckt derzeit in einem Insolvenzverfahren. Nun sollen Fonds zukünftig die Pleite von Konzertlocations, Clubs und Diskotheken verhindern. (Vasil Dinev)

Die SPD-Fraktion will sich für einen Fonds einsetzen, mit dem die Clubszene unterstützt werden soll. „Club-Kultur braucht Unterstützung“, sagt der Bürgerschaftsabgeordnete Sükrü Senkal. Die Idee: Der Fonds soll Clubs und Spielstätten, die auf Livemusik setzen, dadurch aber vor wirtschaftlichen Herausforderungen stehen, von den Gema-Gebühren entlasten. „Wenn dabei ein Fördertopf mit 10 000 Euro zusammenkommt, kann das extrem helfen“, sagt Senkal. Er will das Thema in die Kultur-Deputation einbringen.