Ulrich Maas (Petra Stubbe)

Seinen Rücktritt in der vergangenen Woche begründet der 58-Jährige unter anderem mit Kritik an der Bildungs- und Umweltpolitik der Bremer SPD. In der Bildung plädiert Maas für eine stärkere Leistungsorientierung. „Im Ortsverein bin ich damit nur teilweise, in der Landes-SPD gar nicht durchgedrungen“, sagt Maas, der als Gymnasiallehrer in Kattenturm arbeitet. Eng damit verknüpft ist seine Kritik an sogenannten Rasterzeugnissen, in denen das Erreichen bestimmter Kompetenzen angekreuzt statt benotet wird. Viele Eltern mit Migrationshintergrund verstünden die Zeugnisse ihrer Kinder nicht. „Deshalb bin ich für Notenzeugnisse und gegen Rasterzeugnisse“, sagt Maas.

Frustriert ist Maas auch von sein seinem vergeblichen Kampf gegen den Einsatz von Reserveantibiotika in der Massentierhaltung rund um Bremen. Eigentlich als letzte Reserve bei lebensbedrohlich erkrankten Menschen vorgesehen, rufen Reserveantibiotika in Tierfleisch vermehrt Antibiotika-Resistenzen bei Menschen hervor. „Unsere Anträge und Vorschläge sind aber immer auf irgendwelche Nebengleise geschoben worden.“

Hinzu kommen persönliche Gründe. Der Ortsvereinsvorsitz sei „mit irrer Arbeit verbunden“, die er neben der Lehrerstelle nicht mehr leisten könne. Maas hatte seinen Posten im März 2016 übernommen, im Februar 2018 war er im Amt bestätigt worden. Seine Aufgaben übernehmen vorerst die beiden stellvertretenden Vorsitzenden. An einen Parteiaustritt denkt Maas nach eigenem Bekunden nicht, sein Beiratsmandat will er behalten.